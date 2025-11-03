Obra teatral presentá personanan ku limitashon visual

Willemstad – Djadumingu 16 di novèmber próksimo ta tuma lugá e kulminashon di e proyekto “E seksto sentido di Ekspreshon Dramátiko”. Durante e kulminashon aki e partisipantenan ku no ta mira bon òf ta kompletamente siegu lo presentá un obra teatral. E obra ta skibí i dirigí pa Ruthsella Palm. E bunita proyekto aki ta un inisiativa di Express Yourself den estrecho koperashon ku Fundashon Pro Bista.
Durante 9 seshon di training e instruktora di Express Yourself a trata e téknikanan básiko di drama i adaptá nan na nan kapasidatnan sensorial. Kada seshon ta konsistí di 2 parti: e parti di e téknikanan básiko di drama i training pa e obra teatral. Di e forma aki e partisipantenan a haña chèns di pone e téknikanan mesora den práktika
Tantu e partisipantenan komo e instruktora a gara e reto inspirante aki ku entusiasmo i a siña hopi di otro. Tur kos ta mustra ku e resultado final ta mustra di bira un presentashon úniko, kaminda e aktornan lo pone e públiko hari pero tambe reflekshoná
E úniko presentashon aki lo tuma lugá riba 16 novèmber di 18.00 te 20.00 or na Fundashon Pro Bista na Corrieweg 16. Karchi ta optenibel na Fundashon Pro Bista di 08.00 te 17.00 or. Telefòn: 737-9222, ext. 221 / 245.
Fundashon Pro Bista
Fundashon Pro Bista ta traha ku amor i entrega pa integrá i stimulá outonomia di personanan ku limitashon visual na Kòrsou, i tambe pa mehorá nan kondishonnan di bida i trabou. Dor di ofresé revalidashon, guia/sosten sosial, informashon i asesoramentu, dor di un staf di eksperto i vários voluntario dediká, nan ta duna sosten i empoderá nan kliente.
Express Yourself
Express Yourself ta konosí pa su tayernan i aktividatnan di teambuilding kreativo, manera skibi kreativo, ekspreshon Dramátiko, storytelling i obra di man.
Dor di brinda aktividatnan kreativo aksesibel e organisashon ta stimulá partisipantenan pa diskubrí i desaroyá nan talentonan i kompartí esaki ku konfiansa.