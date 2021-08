OM ta súplika pa paga but prome ku 17 di ougùstùs 2021

Willemstad— Djárason 18 di ougùstùs 2021 próksimo, Korte lo trata e ‘verkeerszitting’ mensual, den kual esnan ku a haña but den e último luna ta haña oportunidat pa defendé nan kaso. Si bo no paga bo but promé ku 12 di febrüari bo ta kore riesgo ku den Korte e montante di but ta subi.

Ministerio Públiko OM, Kòrsou ta invitá tur outomobilista ku a haña but, ku ta bai ser tratá dia 18 di ougùstùs 2021, pa bin paga e but promé ku djamars 17 di ougùstùs 2021 pa di e forma aki evitá ku e but ta bira mas haltu. Pues, último fecha di pago ta 17 di ougùstùs 2021. Ofisina di Paga Bo But ta situá na Waaigat, pariba di ofisina di Curoil riba Abraham Chumaceiro Bulevar. Riba 17 di ougùstùs, Ofisina Paga Bo But ta habrí di mitar di 8 di mainta pa mitar di 5 atardi, ‘nonstop’ pa asina, fasilitá e pago di but. Ministerio Públiko ta konsehá kada persona ku tin but habrí, pa evitá ku e but ta subi, pasa paga e transakshon promé ku e kaso bai Korte.