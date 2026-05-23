Orco Bank a sostené Diamantenan Balente

WILLEMSTAD—–Orco Bank ku orguyo a partisipá komo un di e spònsernan di e inisiativa Cura-Doet 2026 di Diamantenan Balente, sosteniendo un proyekto komunidario di pintura mural ku tabata enfoká riba trese koló, kreatividat i positivismo na e bario nan di Seru Grandi, Seru Machu, Sabana Baki, Fuik i Montaña.
Organisá pa Fundashon Diamantenan Balente, e inisiativa tabata forma parti di Cura-Doet 2026 i a reuní residente i partnernan di komunidat pa transformá un muraya den un pintura mural vibrante diseñá pa inspirá union, orguyo i spiritu di komunidat. E proyekto a reflehá e kompromiso kontinuo di e fundashon pa sostené mucha, hóbennan, famia i adultonan por medio di inisiativa sosial i di komunidat.
E pintura mural a wòrdu realisá pa hasi e organisashon mas visibel den komunidat i na mes momentu sirbi komo un punto di referensia positivo i bon biní pa residente i bishitantenan ku pasa den e área.
Dor di esfuerso kombiná di organisashonnan di sosten, e proyekto a bira un ehèmpel signifikativo di loke por wòrdu logra ora komunidat traha hunto pa un meta komun.
Orco Bank a sinti su mes honrá pa kontribuí huntu ku otro spònsernan i organisashonnan ku ta sigui invertí den inisiativa ku tin komo meta fortifiká bario nan i stimulá un impakto sosial positivo riba Kòrsou. Sostené desaroyo di komunidat i envolvementu sosial ta siguí un parti importante di e kompromiso di Orco Bank ku e komunidatnan ku e ta sirbi.
Cura-Doet ta hunga un ròl importante den konektá organisashon, empresa, boluntario i residente por medio di proyektonan ku ta kreá un impakto duradero i stimulá kolaborashon riba henter e isla. Pa medio di kolaborashonnan manera esaki, Orco Bank ta siguí dediká na sostené inisiativa ku ta yuda konstruí komunidatnan mas fuerte i mas uní.
