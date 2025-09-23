Orco Bank ta duna sosten na Stichting Epilepsie Curaçao Nairia Winklaar

Willemstad – Orco Bank ta orguyoso pa duna sosten na Stichting Epilepsie
Curaçao Nairia Winklaar (SEC), como parti di su kompròmiso pa keda serka komunidat i yuda ku un
causa ku ta important pa hopi hende.
For di kasí 10 aña, SEC a traha pa halsa konsenshi i duna guia na famia ku ta biba ku epilepsia. Ora ku
fundashon ta selebrá e anochi spesial aki, Orco Bank ta honra pa yuda fortalesé su misión.
E sosten aki ta reflehá dedikashon di Orco Bank pa hasi un diferensia positivo i pa keda serka
komunidat ku e ta sirbi.
Pa mas informashon, bishitá www.orcobank.com of sigui nos riba Facebook i LinkedIn.