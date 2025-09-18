Orco Bank ta lansa AutoXperience 2025Kampaña di benta di outo y gran evento ku tur car dealers

Willemstad -Orco Bank ta kontentu di anunsiá AutoXperience 2025, un kombinashon di dos siman di kampaña di benta di outo di 22 di sèptèmber ku ta klausurá ku e evento di benta di outo nobo mas antisipá na Kòrsou, ku ta tuma lugá riba djasabra, 4 di òktober for di 6’or di atardi pa 9’or di anochi na e lugá di parker di Orco Bank. E evento di un solo anochi aki lo trese tur agensia lokal huntu pa un anochi
di oferta, aprobashon i e emoshon grandi di GANA!
AutoXperience 2025 ta diseñá pa kliente eksistente y kliente nobo ku ta soña di ‘kore’ den un vehíkulo nobo nobo, pero ku ta deseá fleksibilidat i mas balor. Bishitantenan lo benefisiá di un interés fiho promoshonal di solamente 4.91% riba fiansa di outo, ku opshon pa kumpra awor i kuminsá paga despues. Dependiendo di e montante di fiansa, klientenan tin opshon pa disfrutá periodo di grasia di 3 òf 6 luna, ku e promé kuotanan di pago na yanüari òf aprel di 2026. Fiansa por keda aprobá pa un termino di te ku shete aña i por ofresé 100% finansiamentu.
Ademas, esnan ku kualifiká por bai kas ku mas ku djis un sèt nobo di yabi. No mester warda te na e evento final, ya ku e kampaña aki ta balido pa 2 siman! Tur hende ku fiansa aprobá entre 22 di sèptèmber i 4 di òktober, lo partisipá outomatikamente den un sorteo pa gana XCG 10.000 òf un di dos premio na balor di XCG 5.000. Ganadónan lo keda anunsiá dia 31 di òktober.
E evento final lo ofresé aprobashon imediato i un eksperensia di aplikashon lihé. Esnan ku ta plania pa apliká ta keda enkurashá pa trese e siguiente dokumentonan: identifikashon bálido (sedula), último 3 slepnan di salario òf último 6 slepnan di pago bi-semanal =, “bank statement”/estado di kuenta, prueba di residensia (si ta aplikabel), un pèrmit bálido si esaki ta aplikabel i un petishon di outo konfirmá.
AutoXperience 2025 ta mas ku benta di outo, e ta kaminda inovashon den finansiamentu ta topa ku emoshon riba un solo dia. No pèrd’é.
Bishitá www.orcobank.com/AutoXperience pa mas informashon.