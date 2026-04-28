Orco Bank ta sostené inisiativa kultural “Tambú Invites Jazz”

Willemstad—— Orco Bank a sostené ku orguyo Tambú Invites Jazz, un inisiativa kultural ku a trese huntu e tradishonnan riku di tambú ku e sonidonan modèrno di jazz. E evento a krea un plataforma uniko pa ekspreshon artístiko, uniendo talento lokal i internashonal pa medio di presentashonnan live, workshòpnan i kolaborashon kreativo.
E inisiativa a mustra e importansia di preservá i selebrá e herensia kultural di Kòrsou, mientras ku ta stimulá inovashon den arte. Ku kontribushonnan di diferente partner i spònser maner Orco Bank, Tambú Invites Jazz a logra involukrá e komunidat i a mustra e paisahe kreativo vibrante di e isla.
E partisipashon di Orco Bank ta reflehá su kompromiso kontinuo pa sostené inisiativanan ku balor pa e komunidat. Dor di kontribuí na proyektonan manera Tambú Invites Jazz, e banko ta sigui fortalesé su relashon ku e komunidatnan ku e ta sirbi, yegando aun mas serka na esnan ku ta forma nos komunidat.
“Inisiativanan kultural manera Tambú Invites Jazz ta hunga un ròl esensial den preservashon di nos herensia mientras ku ta krea espasio pa kreatividat i konekshon,” un representantenan di Orco Bank a bisa. “Nos ta orguyoso di a sostené e evento aki huntu ku otro partnernan ku ta kompartí e mesun kompromiso pa enrikesé nos komunidat.”
Pa medio di su esfuersonan den komunidat, Orco Bank ta keda dediká na sostené inisiativanan ku ta promové konsenshi kultural, kreatividat i konekshon sosial riba Kòrsou.
Pa mas informashon tokante Orco Bank, por bishitá https://www.orcobank.com/. Pa keda al tanto di postnan diario siguí nos riba Facebook https://www.facebook.com/OrcoBank i LinkedIn https://www.linkedin.com/company/orco-bank/.