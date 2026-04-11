Otro luna “Umoja” ta hasi debut den farándula ofisial

WILLEMSTAD,—-E formashon musikal kultural nobo ku ta karga di nòmber “Umoja”, ku tabata tin tremendo presentashon den festival “E Kantadó Mayó”, ta na kaminda pa hasi nan debut ofisial den farándula lokal.

Ta asina ku for di fuente Vigilante Farándula a keda pone na altura ku riba e fecha di 24 di mei binidero agrupashon musikal “Umoja” ta bai hasi nan debut,esaki ta bai tuma lugá den Klup Boneriano,kaminda ku lo bai tin presentashon di 7 agrupashon musikal ritmo kultural ku ta “Hóben na Timon, Sablika, Ékolekua,Bena Mayó,O’Nima,Kompèr”. i mas ku klaro “Umoja”. Pero tambe lo bai tei Dj Black i komo maestro di seremonia Kòrá Faneite.

Mas aleu mester bisa ku “Umoja” lo bai ta na Boneiru tambe, kaminda ku nan lo bai forma parti di e aktividat Seú ta bai topa ku Simadan, ku ta tuma lugá riba e fecha di 30 di mei binidero i na ta bai forma kombinashon musikal ku Grupo Kompèr” di Kòrsou i di Boneiru na ta bai forma kombinashon ku Foyan Boyz ku ta bai selebrá 30 aña ku nan t aktivo den farándula na Boneiru i tambe lo bai tei Luis Moka ku su banda krioyo Palu Grandi. Pues “Umoja” ta hasi nan debut ofisial riba e fecha di 24 di mei i e siguiente wikènt nan ta lanta buelo pa Boneiru,kaminda ku nan lo bai hasi nan debut na Boneiru tambe.

24 di mei ta e fecha ku “Umoja” ta hasi debut ofisial den farándula lokal.