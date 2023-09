Outo di atrakadónan a dañá nèt ora tabata bai hui fo’i Mc Donald’s

WILLEMSTAD—- Un di malu pa e atrakadónan a resultá nèt un di bon pa outoridatnan pa asina por a resolvé un atrako arma ku a tuma lugá dia 31 di mei den Mc Donald’s na Sta Maria.

31 di mei último Polis ta keda dirigí pa e restorant Mc Donald’s na Sta Maria pa un kaso di atrako ku a kaba di tuma lugá. Na yegada di polis nan a bin topa ku un vehíkulo stashoná nèt na altura di porta banda di e bentana di Drive Thru. For di investigashon i tambe riba grabashon por a mira tres tipo kompletamente kubri ku arma i kandela i tambe kuchú den man a habri e porta di Mc Donald’s kual na e momento ei ya mester tabata sera na yabi i a kore drenta den e restorant. Dos di e tiponan a bai dirèkt na e ofisina di e manager unda a kuminsá rank’é i maltrat’é pa e habri e kaha fuerte.

Nèt ora tabata kier a hui bai outo no kier a start kual a pone ku mester a hui na pia.

E otro tipo a keda para den e restorant i a ordená pa tur trahadó bai suela miéntras por a mira algun trahadó a kore drenta e wc di e restorant. A bati e manager ku pistol den kabes pa asina por a pone mas preshon pa haña plaka. Despues di a logra di haña algun lachi di plaka ku kontenido i a kore sali drenta den e Nissan Sentra. E trio a drenta den e vehíkulo pero esaki no kier a start. E shofùr a baha bek habri tapa di mashin i mishi ku e wayanan di bateria pero tampoko esaki no kier a start. No a keda e trio nada mas pa hinka e lachinan di plaka den un tas pretu. E shofùr ku arma den man a kore bai den direkshon di un vehíkulo stashoná na e Drive Thru pero esaki a logra di start kore bai. E atrakadó a sigui bai riba un di dos outo ku a bek dal den un otro outo pa asina por a sigui kore bai. No a keda e trio nada mas di kore bai for di e sitio na pia. Esaki a pone ku polisnan ku a yega na Mc Donald’s a bin topa ku e outo di e atrakadónan i tambe algun lachi di plaka bashí den e vehíkulo i a konfiská esaki mesora.

Outo ku e atrakadónan a trata di kita for di su doño.

No a dura masha ku informashon a drenta serka polis ku esnan envolví den e atrako mester ta trahadónan di Mc Donald’s mes esta ta trata di un inside yob. Esaki a pone ku a bai wak grabashon i a tuma nota di sigur dos trahadó e dia ei ku tabata aktua basta sospechoso i tabata komuniká kaba bes via nan telefon i asta a bai wak si e porta den banda di e restorant tabata habri siendo ku e porta aki mester tabata sera for di trempan. Mesora a kuminsá tap e dos trahadónan aki unda a bin tende kombersashon pa kita esta “ delete” tur kombersashon dia di e atrako i tambe pa ora tin ku bai Polis pa duna deklarashon pa no bai ku telefon mes. Mesora a kuminsá ku investigashon unda a bin detené tres trahadó di Mc Donald’s i un eks trahadó. Na final tres di nan a keda kondena na kastigu di prizòn miéntras un di nan a haña vrijspraak.