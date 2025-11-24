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Outo manehá pa dos ilegal ta destruí vehíkulo polisial

November 24, 2025 • 2 minüt pa lesa
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#destruí vehíkulo | #dos ilegal maneha outo | #Polisial
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