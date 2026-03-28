Outo stashoná den garashi na kandela

WILLEMSTAD— Den oranan di mardugá tantu polis komo bomberonan mester a bai na un kas riba Kaya Thomas Henriquez pa un kandela basta intenso den e garashi.

Tabata den oranan di mardugá ku polis a keda dirigí ku urgensia na un kas den Kaya Thomas Henriquez unda lo mester tabatin un kandela inmenso den e pida garashi ku ta keda pega na e kas. Na yegada di polis nan a tuma nota di e vlamnan grandi pega ku e kas pero tambe a keda pone na altura ku den e kas lo mester tin un dama di edat drumi. Esaki a pone ku polisnan mesora a pidi presensia di bomberonan na e sitio i tambe a drenta den e kura pa asina por a lanta e dama di edat for di soño pa por a sake for di e kas. Miéntras tantu kandela tabata birando mas grandi i tabata kue direkshon di e kas.

Despues di a bati basta na e kas a logra di lanta e habitante di e kas for di soño i asina a logra sake for di e bibienda. Bomberonan ku entretantu a yega mesora a kuminsá basha awa riba e kandela unda a bin ripara ku ta un tabata na kandela. E outo a kima por kompletu i e kas a haña dano di e huma i tambe kayente ku e kandela a manda. A bin komprondé ku via di kámara a mira un persona benta algu riba e vehíkulo pa asina esaki por a pega na kandela. E kaso ta den investigashon.