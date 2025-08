Overstap Jardim naar Banco di Caribe roept vragen op over de geloofwaardigheid van zijn eerdere stellingen in de rechtszaal

Schottegatweg — Er ontbreken nog verschillende vonnissen in de juridische procedure rond Ennia Caribe Holding.

Zoals bekend begon voormalig directeur van de Centrale Bank, José Jardim, sinds 2018 met civiele rechtszaken tegen de aandeelhouders van Ennia Caribe Holding. Uiteindelijk resulteerden deze procedures erin dat de Centrale Bank toestemming gaf aan de Elias Groep om Banco di Caribe over te nemen van de aandeelhouders van Ennia Caribe Holding, en in juli begon José Jardim zelf te werken bij Banco di Caribe.

In 2024 kwam een Hof van drie rechters met de eerste tegenspraak tegen de stellingen van José Jardim, door vast te stellen dat de schade aan Ennia 240 miljoen gulden bedroeg, en niet 1.000 miljoen gulden. Dit betekent dat de schade aan Ennia minder dan 500 miljoen gulden hoeft te zijn, afhankelijk van wat het definitieve vonnis zal uitwijzen.

Na het vonnis van mei 2024 begonnen de zaken te veranderen ten opzichte van wat José Jardim en de Centrale Bank aanvankelijk eisten. Nina Ansary werd vrijgesteld van alle claims, terwijl de civiele verplichting tot betaling voor voormalig directeur Van Doorn ook werd verlaagd.

Er bleven alleen Abdallah, Ansary en Palm over in verband met de transactie waarbij Stewart & Stevenson werd omgezet in obligaties. Volgens Ennia en het Hof moest er dekking zijn in meer obligaties dan die welke daadwerkelijk zijn ontvangen, waarbij de rechter op basis van informatie van Jardim en de Centrale Bank een schadeberekening maakte. Die kwam uit op 117 miljoen dollar.

De eerste rechter in Eerste Aanleg volgde deze lijn niet. Ennia ging in hoger beroep, waarbij een Hof van drie rechters besloot om het bedrag van 117 miljoen dollar op te nemen in een beslissing die overgelaten werd aan een ander Hof van Beroep. 117 miljoen dollar komt neer op ongeveer 213 miljoen gulden — ver verwijderd van de 1.000 miljoen gulden.

De beslissing over dit specifieke punt van de omzetting in obligaties zal pas definitief worden zodra het vonnis in hoger beroep concreet is. Het betreft dus een behoorlijk complexe situatie. Op dit punt blijft Hushang Ansary direct aansprakelijk voor de schade.

In de beroepszaak, volgens het Hof, zijn de handelingen van Ennia binnen S&S verkocht aan een ander bedrijf dat eigendom is van Ansary in ruil voor een promesse (promissory note). Deze transactie heeft de belangen van Ennia ernstig geschaad, omdat de aankoopprijs voor Ennia werd vastgesteld op een veel te lage waarde. De rechtbank schat dat de schade op dit punt 117 miljoen USD bedraagt (voorlopig bedrag).

De rechtbank oordeelt ook dat Ansary en anderen verantwoordelijk zijn voor de schade die is veroorzaakt als gevolg van de investering in 2009 in olieplatforms van S&S. Deze investering is niet gepast noch verantwoord voor een bedrijf als Ennia. De rechtbank schat de schade op dit punt op meer dan 11 miljoen USD.

Wat betreft de (dividend)betalingen moet het Hof beoordelen of het kapitaal van Ennia toereikend was om sommige van de dividendbetalingen aan de aandeelhouder (Parman International) tussen 2009 en 2015 als toegestaan te beschouwen.

Tijdens verschillende persconferenties gaf Jardim uitleg dat het beslag op de activa van de groep binnen Ennia Caribe Holding van kracht moet blijven om het verkoopproces te kunnen starten. Tot nu toe kon geen enkele bankier uitleggen, noch kon de rechtbank afleiden, waar Jose Jardim zijn berekening van 1000 miljoen gulden aan schade op baseerde. Nu Jardim naar Banco di Caribe is overgestapt…