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Pa mil dòler por yega Kòrsou ”fásil”  ku lancha fo’i Venezuela

November 22, 2025 • 2 minüt pa lesa
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#mil dòler | #yega Kòrsou ”fásil”
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