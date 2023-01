Pago pa fuel oil den Bullenbaai sin supervishon di Banko Sentral

Richard Doornbosch, presidente direktor CBCS.

Skalo– Refineria di Kòrsou ni tampoko CRU a informá Banko Sentral, CBCS, ku na sèptèmber último tabatin un entrega di fuel na Bullenbaai, kual entrega a sirbi komo un pago internashonal “den natura” entre Venezuela i un kompania panameño. Apesar ku tabata trata di un areglo di pago entre un kompania panameño i PDVSA, tabatin 3 kompania di Kòrsou envolví, CPR, RdK i CRU.

Pa kasualidat, direktor di RdK, Patrick Newton alabes ta den Hunta di Komisario Supervishon na Banko Sentral. Vigilante a drenta den kontakto ku Banko Sentral, na dos okashon, sin tabata por a risibi un kontesta konkreto riba e pasonan kual e instituto monetario ta bai tuma. Manera publiká den Vigilante Patrick Newton, aparte di ta miembro den Hunta di Supervishon/ Komisariado na Banko Sentral, e ta alabes direktor di Refineria di Kòrsou, RdK. E problema a inisiá na momento ku e kompania registrá na Panamá, United Petroleo Corporation (UPC), a risibi un pago di debe, mediante entrega di derivado fo’i krudo prosedente di Venezuela. Den e transakshon aki, e kompanianan di Kòrsou Caribbean Petroleum Refinery (CPR) i Curaçao Refinery Utilites (CRU) a hunga un ròl logístiko pa lokual ta trata e transporte. Pa por outorisá e pago i transporte tuma lugá, internashonalmente mester di un lisensia OFAC, ouspisiá pa Estádos Unídos. Te ainda, CPR, no por presentá e lisensia.

E dos kompanianan di Kòrsou, CPR i CRU a partisipá aktivamente den e proseso di saka i hiba e produkto (500 barí di fuel oil) for di Venezuela pa Bullenbaai, miéntras tabatin un transakshon di pago internashonal, ku te na e momentonan aki ta kuestioná si tabatin un lisensia. E ròl di Banko Sentral, CBCS, ta unu importante pa averiguá di kompanianan di Kòrsou tabata envolví i kon leu nan envolvimentu a yega. Pero no for di RdK i tampoko for di CBCS por a haña konfirmashon ku sea CRU ,RdK òf CPR ku ta kompanianan lokal a laga informá Banko Sentral riba e transakshon.

Ta asina ku entre CRU BV i CPR BV tin un akuerdo di servisio di almasen pa produktonan petrolero. E kontrakt a drenta na vigor entrante 2 di ougùstùs 2022. E kontrakt su kontenido ta regardá pa CPR uza fasilidatnan di Bullenbaai, via di CRU, pa depósito di krudo i derivado. Aparte di tabatin un kontrakt ku CRU, CPR tin un sup kontrakt tambe ku un kompania panameño, Knob Trading SA di Panamá. E kontrakt a drenta na vigor riba 24 di ougùstùs 2022. E kompania, UPC di Panamá, a risibi un pago di debe mediante derivado di krudo venezolano, den e kaso aki “fuel oil”. Segun e lista di karga, riba 17 di sèptèmber 2022 un kantidat di 496 mil barí di Fuel Oil a keda konsigna pa PDVSA pa karga e tènker Colon. Ta trata di un pago internashonal via di PDVSA unda kompanianan di Kòrsou a intermediá.