Parada di despedida “Boechi” a lanta hopi emoshon

WILLEMSTAD,—-Ayera tabata e dia ku tabatin e “Parada fúnebre despedida di “Boechi”. Esaki a kuminsá algu pasá di 10’or di mainta kaminda ku e wa ku e kurpa di e kantante “Boechi”, a sali for di El Consolador.

A kue direkshon di ‘koredor’ pa djei e parada fúnebre por a sali for di dilanti “K.A.E.” i tambe kaminda ku ántes tabata ‘Coney Island’.

Aki tabata kaminda ku famianan i tambe amigunan i fanátikonan di e defuntu, kende for di pasá di 9 di mainta, tabata wardando pa El Consolador yega ku e defuntu.

Na e sitio tabatin un konvoi ‘dòbel deck’ ku famianan serkano di “Boechi” den dje. Pa loke ta trata e parti di músika, esaki tabata den man di Dj RO-1, kende tabata for di kuminsamentu di e parada te final.

Manera El Consolador a yega na e sitio, bou di kompaño di miembronan di kuerpo polisial, e parada a kuminsá na Pater Euwensweg yega na e lusnan di tráfiko ku ta keda dilanti di Hotèl Corendon bai nan man robes, pa asina drenta den e hanchi ku ta bai sali na Rodeweg, na altura di Marlboro.

Aki a bira subi Rodeweg i lora na man robes direkshon di ‘Topogigo Snèk’, pa sigui bai pasa e pòmp di gasolin ku tin na entrada di Rodeweg. Seguidamente a lora na man drechi i subi ‘Weg naar Welgelegen’, kue ruta di karnaval pero kontrali.

Riba e ruta ei tin diferente skol i na kada unu por a mira kon e hóbennan tabata mira ku un tristesa den nan kara kon e kantante ta pasa den e parada.

Loke ku sigur a hala hopi atenshon ta e echo ku kantu di kaya, tabatin hopi hende di edatnan grandi, kende nan tambe tabata pará, pa asina yama e artista e último ayó. Pero no esei so, hopi persona ku tabata pará kantu di kaya, tabata yora i nan tabata konsolá otro. Banda di esnan di mas edat, tambe por a tuma nota di presensia di diferente hóbennan, for di mas o ménos 14 aña.

Asina e parada a pasa den Marchena, Palu Blanku, subi F.D. Rooseveltweg kaminda ku tambe tabatin hopi hende pará kantu di kaminda, i na diferente parti di Rooseveltweg por a tuma nota di personanan ku no por a wanta nan emoshon i nan a los laga bai. Esaki sigur tabata momentunan hopi tristu.

Mas aleu e sitio ku a hala mas tantu atenshon i ku tambe tabatin hopi yoramentu, ta kaminda e suseso a tuma lugá. E wa di morto a para un ratu akinan, unda ku famianan a hiba palabra i tambe hasi orashon. Tabata akinan ku asta dos persona a bira malu i kai flou. Tambe famia-, konosí- i amigunan a brasa otro i grita e defuntu su nòmber na bos haltu, ripitiendo esaki na algun okashon. Finalmente a sigui direkshon di èrpòrt, unda e kurpa di ‘Boechie’ a keda transportá pa tera friu.

Ayera por a mira klaramente kon stimá e artista “Boechi” tabata, paso ta for di e mucha di mas chikí te na esnan di edat mas edat, a rindi e último ayó na e kantante. Tur esaki unda ku e plataforma di Vigilante, tabata ‘live’ pa asina tur hende ku ta sigui e artista, for di entre otro tantu Boneiru, Aruba, St. Maarten i Hulanda, pero tambe otro parti di mundu i esnan di Kòrsou, kende no por tabata presente pa un of otro motibu, por a mira kon e parada fúnebre despedida di “Boechi” a bai. Vigilante a hasié esaki di kurason.

“Boechi”, un biaha mas, sosegá na Pas.