Parlamentario Doran preokupá ku posishon laboral di proyekto “Brede Scholen”

Doran ke mas klaridat riba proyekto “Brede Scholen”.
Punda,– Parlamentario Gibi Doran por medio di un karta a dirigí su prekupashon nan riba e proyekto “Breded Scholen”. Ta trata di prekupashon nan ku algun empleado pedagógiko lo ta trahando sin kòntrakt laboral i sin seguro adekuá.
E proyekto Brede Scholen ta representá un instrumento den e maneho di edukashon i desaroyo sosial di Kòrsou, ku ta orientá riba promové igualdat di oportunidat, stimulá desaroyo integral di muchanan i fortalesé e konekshon esensial entre skol, famia i komunidat. E metanan di e proyekto aki meresé un sosten amplio i konsekuente, hustamente pasobra nan ta toka e fundeshi di progreso sosial i desaroyo sostenibel di nos pais.
Apesar di e proyekto positivo, Doran lo a risibí algun señal prekupante riba e proyekto. No opstante, señalnan ta yega na konosementu di suskrito ku e implementashon di e proyekto aki ta bai kompañá ku falta di klaridat i preokupashonnan tokante e posishon hurídiko i e kondishonnan laboral di e trahadónan pedagógiko ku diariamente ta kontribuí na realisashon di e proyekto aki. E señalnan aki ta relashoná, entre otro, ku e relashonnan kontraktual, protekshon sosial i e preshon di trabou ku ta wòrdu eksperensiá durante ehekushon di e proyekto.
Ta asina ku huntu ku e karta di Doran, e minister di OWCS tin di duna kontesta na algun pregunta. Ta trata di 10 pregunta ku e minister tin di duna kuenta i rason ariba. Algun pregunta ta inkluí; pa splika e posishon hurídiko di e trahadonan aktivo ku proyekto “Brede Scholen” i tambe si ta kuadra ku a introdusí sistema di “no work, no pay” den e proyekto aki.