Parlamentario Elhage a pidi “Ora di Pregunta” tokante krísis na ORV

WILLEMSTAD – Miembro di Parlamento Shaheen Elhage di frakshon PAR a pidi Presidente di Parlamento Fergino “Gino” Brownbill, pa organisá un asina yamá “Vragenuur”, esta un Ora di Pregunta ku Minister di Hustisia Shalten Hato, tokante loke e ta yama un situashon serio i preocupante na skol di polis, Opleidingsinstituut Rechtshandhaving en Veiligheidszorg (ORV). Elhage a manda su petishon djaweps último p’é presidente, basá riba publikashon resien tokante problema den organisashon i posishon hurídiko di personal di ORV.
Segun e karta, tin indikashonnan ku ORV ta operá sin un base legal konkreto. Elhage ta señalá ku esaki por pone posishon hurídiko di trahadónan di ORV na peliger, i tambe di e personanan di otro ministerionan ku ta sigui kursonan na ORV. Segun e parlamentario, e situashon por tin konsekuensia serio pa formashon di Polis i pa stabilidat di personal den sektor di seguridat i hustisia.
Den e petishon ta keda indiká ku sindikatonan NAPB, SAP i ABVO a bati alarma riba e situashon. Segun e sindikatonan, e posishon hurídiko di empleadonan di ORV por ta na peliger, hende di otro ministerionan ku ta sigui kurso na ORV por keda den problema legal, i tin posibilidat ku algun empleado no por terminá nan estudio òf no por sigui funshoná den funshon públiko manera ta eksigí.
Elhage ta indiká ku e problema prinsipal ta ku ORV ta operá sin un base legal kla, i ku esaki por tin konsekuensia direkto pa kontraktnan di trabou, nombramentu, posishon legal i derechonan di personal. Segun e karta, Minister di Hustisia a indiká anteriormente ku tin trabou na kaminda pa pone regla i klaridat den e organisashon, pero te ainda no tin un solushon definitivo, loke ta pone preshon riba gobièrnu pa resolvé e situashon.
Pa e motibu akí, Elhage ta pidi un ora di pregunta pa Minister di Hustisia pa por duna klaridat den Parlamento. Den e petishon, e parlamentario ta hasi 14 pregunta:
1. Minister, ki ora bo a risibí e promé señal ku ORV tabata den problema serio?
2. Pakiko e situashon akí a keda tantu tempu sin solushon?
3. Ken ta karga responsabilidat polítiko pa e desaroyo di e problema akí?
4. Ta bèrdat ku posishon hurídiko di empleadonan di ORV awor ta na peliger?
5. Tin empleado ku por pèrde nan trabou òf nan nombramentu pa motibu di e problema legal akí?
6. Tin hende ku no por terminá nan estudio pa motibu di problema organisatorio na ORV?
7. Kon ta posibel ku un instituto importante manera ORV ta operá sin base legal pa tantu aña?
8. Tin personal ku ta hasi trabou di Polis sin tin outorisashon legal pa esaki?
9. E situashon akí por krea problema legal pa Pais Kòrsou?
10. Minister ta rekonosé ku Gobièrno a keda atras den resolvé e problema aki?
11. Reforma di ORV lo resultá den hende ku lo pèrde nan trabou òf kambia di funshon obligatoriamente?
12. Ki ora Minister por presentá un plan definitivo pa e organisashon nobo di ORV?
13. Kon Minister lo protehá derechonan di empleadonan durante e reorganisashon?
I finalmente e parlamentario ke sa si e Minister por komprometé pa manda un plan konkreto na Parlamento denter di tres luna, den kua tin e solushon, planiamentu i protekshon pa personal inkluí. Segun Elhage, meta di e preguntanan ta pa trese klaridat riba futuro direkto di trahadónan di ORV i pa kita inseguridat i inkietut bou di nan, nan famia i komunidat di Kòrsou den su totalidat.