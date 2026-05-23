Parlamento mester bisti karson kuestioná Cft

OTROBANDA- Mester kuestioná funshonamentu i intenshonnan di Cft, e Kolegio di Supervishon Finansiero.
E kolegio di supervishon, tabata un bon idea pero despues di 15 aña, ta opvio e tabata bon riba papel. E situashon finansiero no a kambia muchu kos, miéntras e modelo di impuesto komo punto di salida dje kolegio no a yuda Kòrsou pa mantené un nivel di debe nashonal abou. Despues di 15 aña Lei Cft, nos debe nashonal ta riba 4 miar florin.
Na 2010, despues di a negoshá for di 2006, Kòrsou a introdusí e Leinan di Konsenso, inkluso esun finansiero, kontrolá pa Cft. Cft su funshon mester tabata pa perkurá un mihó maneho finansiero na Kòrsou, ehekutando tareanan di kòntròl. Entre 2010 pa 2025, durante 15 aña, Kòrsou su debe nashonal a subi di 1.3 miar (despues di restrukturashon) te na 4.2 miar florin. Un oumento di 3.9 miar kual ta ekivalente na kasi 400 mion florin anual. Tur luna, entre 2010 pa 2025 Kòrsou tabata mal manehá pro medio mas ku 30 mion florin pa e debe por subi 4 miar. Cft, no a kumpli ku su funshon.
Mesun sifranan finansiero ku Hulanda a argumentá pa introdusí Cft, mesun sifranan finansiero ta konkluí ku Cft, no a funshoná. Kòrsou mester deshasí di Cft.. Mas serio ainda, merkado di konsumo na Kòrsou a floha di tal forma ku no ta responsabel mas pa sigui ku Cft. Miéntras Cft ta pèrs konsumidó pa paga mas impuesto, ta drenta mas sèn den kaha pa sigui gasta iresponsabel. Riba esaki e kolegio no tin niun klase di kòntròl. Durante 15 aña Cft a bisa “kiko pa hasi”, pero e kolegio no tabatin niun klase di kòntròl “kon nan ta hasié”. Kòrsou tabata kobrando alrededor di 1.5 bion florin na e entrada anual. Esei ta nifiká ku kada habitante na Kòrsou ta kontribuí na alrededor di 800 florin mensual na finansiamentu di gastunan operashonal i struktural di e pais. En realidat i den práktika esei no ta bèrdat, pasobra por lo ménos 25% òf mas di nos entradanan ta wòrdu mal gastá pa nos propio representantenan.
Pa tal motibu e sistema di supervishon finansiero ta kumbiní tur hende envolví, ménos e pueblo. Ulanda tin kòntròl riba e polítikonan via di e Lei Finansiero, miéntras e polítikonan ta sostené Cft pasobra mas sèn den kaha pa malgastá.