Parlamento  ta anfitrion di promé reunion  di Parlatino

WILLEMSTAD – Parlamento di Kòrsou ta sirbi e siman akí komo anfitrion pa e promé reunion di e “Comisión Especial sobre el Caribe” di e Parlamento Latinoamerikano i Karibeño (PARLATINO). E konferensia a kuminsá djárason último i ta enfoká riba temanan krusial pa e region, manera kambionan klimátiko, medio ambiente, desaroyo sostenibel i kooperashon entre paisnan.

E apertura ofisial a tuma lugá den sala di Parlamento na Wilhelminaplein. Durante e seremonia akí, e Presidente di Parlamento di Kòrsou Fergino Brownbill, i e Presidente di Parlatino Rolando González Patricio, a yama tur representantenan bon biní, despues di kua a instituí e komishon speshal formalmente. E reunionnan di trabou ta tuma lugá den e sala di reunion di e edifisio anterior di Banko Sentral, bou di presidensia di e visepresidente di Parlamento di Kòrsou Ramón Yung.

E delegashonnan presente ta bini for di paisnan manera Aruba, Argentina, Nicaragua, Repúblika Dominicana, Cuba, Venezuela, México, Panamá i Uruguay. Pa Kòrsou, e parlamentarionan Juniël Carolina i Ruisandro Cijntje ta forma parti di e komishon. E meta di e komishon ta pa trese atenshon pa e retonan spesífiko ku e region di Karibe ta enfrentá i pa buska solushonnan komun.

E programa a terminá ayera atardi ku un bishita di trabou na dos lokashon importante riba nos isla: e planta di Aqualectra na Fuik i e mina di Mining Company Curaçao na Tafelberg. Durante e bishita akí, e delegashon a risibí splikashon tokante e proseso integral di produkshon di awa di bebe. E bishita akí tin komo ophetivo pa mustra e delegashon kon inovashon i e uso di energia renovabel, por yuda kombatí e efektonan di kambio klimátiko i garantisá seguridat di awa den region Karibense.