PARTIDO MAN TA PARTISIPÁ DEN REUNIÓN DI COPPPAL 2025 NA ARUBA

Willemstad – Partido MAN ta miembro di COPPPAL(Conferencia Permanente di Partidonan Polítiko di América Latina i Caribe). Riba 20 di sèptèmber 2025 a tuma luga un konferensia na Aruba, kaminda e miembronan di COPPPAL a bini huntu pa trata i diskuti riba e tema di dekolonisashon.
Durante e konferensia, Lider Polítiko di MAN, Sra. Giselle Mc William, a hiba palabra. Sra. Mc William a hiba palabra elokuentemente dunando un bista di nos situashon aktual den reino hulandes, e reto nan ku nos ta konfrontando aktualmente i e importansia di fortalesé lasonan di koperashon entre organisashonnan polítiko den nos región.
“Pa nos ta fundamental pa sigui estrechá lasonan ku organisashon polítiko den nos área. Nos ta enfrentando retonan komun riba tereno sosial, ekonómiko i di seguridat. E konferensia a demostrá ku solamente trahando huntu nos por yega na solushonnan komun ku ta redundá den progreso di nos pueblo,” segun Mc William.
Durante e konferensia partidonan politiko hermana isla Aruba i Boneiru tambe a duna e retonan ku nan tin pa loke ta relashon i koperashon den reino, kual hopi ta similar ku nos. Tambe a enfatisá e relashon familiar i kultural ku nos tin kual mester keda mantene, apesar di kambionan estatal. E liña kora ku ta kore ku nos mester traha huntu pa logra e metanan komun ku nos tin komo partner den reino.
Partido MAN ta reafirmá su kompromiso pa sigui kontribuí na esfuersonan regional ku tin komo meta mas desaroyo i bienestar pa tur pueblo di nos kontinente.