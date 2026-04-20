“Patron” ta kobra ilegal 5 mil florin pa firma

Saliña,– Paralèl ku trayekto pa legalisashon di siudadanonan indokumentá, diferente inhustisia ta biniendo dilanti. E inhustisia alabes ta ilustrá difikultatnan ku habitantenan indokumentá tur dia di nobo mester pasa aden promé ku nan legalisá.
Entrante 1 di mei 2026 tur persona indokumentá ku no tin karchi di kastigu por kana trayekto “Rib’é Lugá”. E trayekto ta inkluí ku denter di 1 aña e persona indokumentá ta legalisá su pèrmit di estadia i tambe su pèrmit di trabou. E intenshon di gobièrnu ta pa kombatí abuzu kontra di esnan indokumentá i tambe pa generá mas fondo den kaha di gobièrnu.
Durante e promé seshon di informashon riba e trayekto, kual a tuma lugá na sede di MFK, un momentu dado un hòmber di Haiti a splika e inhustisia ku ketubai ta reina den komunidat pa e siudadano indokumentá. Manera ta konosé, un persona indokumentá tin di regla un persona lokal pa firma p’e. I segun e persona di Haiti, esaki ta un reto formal. Sigur mirando ku tin “patron” den komunidat ku ta kobra sumanan astronómiko pa asina e indokumentá risibí un firma. Segun e hòmber di Haiti, tin patron ta kobra entre 5 mil pa 10 mil florin pa yuda e indokumentado. E yudansa ta bin ku e firma, pero tambe pa yuda kana e trámitenan di legalisashon. Hopi biaha dokumentashon nan pa legalisá ta na Hulandes i esaki ta un reto pa e persona di Haiti. Na final dje splikashon dje siudadano, e hòmber a puntra pakiko gobièrnu no por fungi komo “patron” ya tur e gastunan aki por bai den kaha di gobièrnu.
Pa mas informashon riba trayekto di Rib’é Lugá por subi riba nan pagina di Facebook. Pronto nan lo lansa nan wèpsait tambe.