Sky-chats definitivamente ekskluí komo prueba na Merka

Kombersahon via di e sistema di Sky ku kriminalnan a kere ku tabata bai sin niun probema te dia ku esaki a ser di krak na Fransia.
Willemstad,– Aki na Korsou ta basta di esnan ku ta envolvi di un of otro manera ku SKY ta sigui investigashon SKY hopi di aserka i ultimamente durante un tratamentu den korte na Merka a tuma nota ku Hues a esklui uso di kombersashon SKY komo prueba.
Den e prome gran kaso penal na Merka kaminda ta uzá pruebamentu di chats di e servisio di enkripshon Sky ECC ku a ser krak pa polis, e fiskal a kita e chats for di e dosier , despues ku un huez a indiká ku e ta bai ekskluí nan sigur. Ta trata di e kaso na New York kontra e eks-boksdó montenegrino Goran Gogic – tokante e kontrabando di un kantidat enorme di 17 tonelada di kokaina. Outoridatnan merikano a risibí di Fransia,Excel-sheets ku chats ku supuestamente Gogic a manda tokante e kontrabando di e kokaina. Tokante e manera kon e hack a tuma lugá, su konfiabilidat i fundamento legal di e operashon di hack (entre 2019 i 2021), e fiskal a presentá solamente dos akto kortiku na e tribunal.
Na seshonan anterior, e hues a hasi pèrgunta adishonal na Fiskal i a indiká kla ku si e no risibí respuesta, e Excel-sheets ku e chats no lo por ser presentá na korte komo prueba. E abogádo di New York Joseph Corozzo, ku ta defendé Gogic, ta asisti pa abogádo hulandes Yehudi Moszkowicz pa loke ta e pruebamentu di Sky ECC. Durante e seshon djaweps siman pasa na New York, hues a repasa ku e fiskal e situashon di e Sky-chats. E hues a bisa ku e no ta tuma un desishon final ainda tokante si lo ta permití e chats komo prueba, pero probabelmente lo ekskluí nan, i ku no ke mas diskushon riba esaki.
E Hues a konsehá e fiskal pa no usa Sky komo prueba, pasobra e diskushon riba su asesibilidat den korte lo saka henter e kaso for di su konteksto. E fiskal a akordá ku e tribunal i a desidí ku no lo usa e Sky-chats mas. Ora abogádo Joseph Corozzo a puntra hues si akaso den futuro lo bai permití of hasi uso di Sky ECC komo prueba , e hues a bisa ku esaki lo por pasa solamente si testigu for di Fransia ta bini pa e splika e operashon, pero esei no ta e kaso.
Hustisia franses a informá e tribunal na New York ku no tin polis ni otro eksperto disponibel pa testiguá tokante e hack di Sky. E Hues ke sa si e mensahe nan ta konfiabel i kon polis a risibí nan. Te awor ta Huesnan hulandes so a akseptá e splikashon di e fiskalnan pa ku uso di Sky komo prueba sin problema. Ku esaki ier ilustra ku na Merka tambe nan a esklui Sky komo prueba ya ku no por verifika ku tur loke ser presenta dor di Fiskal ta algun autentiko. Aki na Korsou tambe tin kantidat di detenshon pa Sky i nan tambe ta pendiente kiko Hustisia di Hulandes/ Korsou ta bai hasi ku tur e investigashonnan unda a hasi uso di Sky ECC komo prueba. Interserante .