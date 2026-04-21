 Pèrmit pa ekspanshon Baoase ta keda na vigor

WILLEMSTAD – Korte di Promé Instansia a dikta ku e pèrmit di konstrukshon pa e ekspanshon di Baoase Luxury Resort na Marie Pampoen ta keda na vigor. Den e sentensia resien, Korte a deklará e apelashon di un bisiña infundá.
Esaki ta nifiká ku e plan pa konstruí diesdos “hotèlsuites”, repartí riba dos blòk di konstrukshon kant’i kosta, por sigui segun plan. E demandante a presentá vários argumento kontra e pèrmit ku Minister di Minister di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano (TTPU òf VVRP) a otorgá na yüli 2025. Segun e demandante un proyekto hotèlero di e magnitut akí no ta kompatibel ku e destinashon di zona di biba urbano i mester a keda rechasá pa motibu di molèster i e echo ku e ta afektá bista di abitantenan.
Sinembargo, Korte a konkluí ku e minister a basa su desishon korektamente riba e konseho tékniko di organisashon ehekutivo di implementashon pa planifikashon i desaroyo espasial (“Uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ordening en Planning”, UO ROP), i ku no tin motibu legal pa nenga e pèrmit.
Un punto sentral den e disputa tabata e interpretashon di e destinashon “stedelijk woongebied” (área residensial urbano) konforme e asina yamá Eilandelijk Ontwikkelingsplan Curaçao (EOP), ku ta e plan di desaroyo insular. E demandante a alegá ku hotèl no ta menshoná eksplísitamente den e reglanan pa e zona akí i ku e término “recreatie” (“rekreashon”) no mester inkluí estadia den hotèl.
Korte no a sigui e argumento akí. Segun Korte, e minister por a definí “recreatieve doeleinden” (“metanan rekreativo”) manera ku a keda hasí den e nota di maneho (“beleidsnota”), inkluyendo hotèl, apartamentonan i otro forma di estadia, sin ku esaki ta den konflikto ku e EOP. For di e splikashon di e plan ta sali kla ku desaroyo turístiko ta pèrmití den área urbano tambe.
Pa loke ta trata e argumento ku e proyekto ta daña e karakter di biba di e bario, Korte a sigui e konseho di UO ROP ku e kosta di Marie Pampoen tin un karakter turístiko i komersial pa mas ku 40 porshento kaba. Bou di e sirkunstansianan akí, no por papia di un área ku tin un karakter puramente residensial. Ademas, e konstrukshon ta resultá den e pèrdida di solamente un kas. Mirando ku e stòk di kasnan riba Kòrsou a krese den e último añanan, Korte no a konsiderá esaki komo disproporshonal.
E demandante a alegá tambe ku e proyekto lo ta desfigurá e besindario i kousa molèster, pero Korte no a sigui e argumento akí. Segun e evaluashon di UO ROP, e plan di konstrukshon ta keda denter di e altura máksimo pèrmití di ocho meter i no ta afektá e harmonia espasial di e área. Tampoko a keda probá ku e proyekto lo kousa molèster relashoná ku lus, bientu òf aksesibilidat. Ademas, a keda konstatá ku e kasnan bisiña, inkluyendo esun di e demandante, ta orientá di tal forma ku nan ta mantené bista liber riba laman.
Korte a rechasá e otro argumentonan di e demandante tambe. Un eventual superashon di e límite di tereno no ta un motibu legal pa nenga un pèrmit konforme e Lei di Konstrukshon (“Bouw- en woningverordening”). Tambe a keda determiná ku e plan di konstrukshon ta mustra ku e proyekto lo keda konektá na e sistema di kloaka (“rioleringssysteem”) públiko, i ku e formulashon di e pèrmit no ta kontené iregularidatnan ku por pone su legalidat na duda. Ku e desishon akí, Korte a deklará e apelashon infundá. Esaki ta nifiká ku e pèrmit ta keda na vigor i e proyekto por sigui.