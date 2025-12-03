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Phil Foden serka di ekstendé akuerdo ku Manchester City

December 3, 2025 • 1 minüt pa lesa
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#ekstende kontrakt | #futbòl | #Manchester City | #Pep Guardiola | #Phil Foden | #The Sky Blues
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