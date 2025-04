Pik ta reuní ku Global Oil i 2Bays

FÒRTI,– Den wikènt tras di lomba a sali na kla ku promé minister Gilmar “Pik” Pisas a tene un reunion ku representantenan di 2Bays i ku representantenan di Global Oil.

En konekshon ku e situashon ku ta reinando entre Merka i Venezuela, minister Pisas a opta pa tene un reunion ku representashon di ámbos kompania. Presente tabata di parti Global Oil srs. Harry Sargeant, Matt Addington i Shawn Potts. Di parti 2 BAYS tabata presente sr. Patrick Newton. Basá riba e situashon ku tin aktualmemte entre Merka i Venezuela, e representantenan di Gobal Oil a opta pa bini Kòrsou pa asina nan por a duna Promé Minister sr. Pisas informashon adishonal i balioso pa ku e posibilidatnan ku tin pa Global Oil por keda funshoná aki na Kòrsou. A elaborá tambe riba e lisensianan ku ta nesesario, inovashonnan ku a keda hasi na Refineria, invershonnan ku lo bai keda kristalisá i posibel alternativanan pa tur proseso, palabrashon i desishonnan ku a keda tuma por kontinuá.

Manera ta konosí e atministrashon di Donald Trump ta anulando tur lisensia den e sektor di krudo ku ta outorisá importashon i eksportashon for di Venezuela. Ta asina ku Trump a anunsiá di ta revoká lisensia di Global Oil, kende tabata pendiente pa kuminsá ku un planta di asfalt aki na Kòrsou. I ampliashon di e lisensia di 2Bays tambe lo no tabata posibel mas.

Ku e desishon aki ta bisto ku Global Oil su intenshonnan ta bira nulo na Kòrsou i mester duna rason i kuenta si en bèrdat nan a yega Kòrsou pa uza ekiponan estatal i kobra Aqualectra pa nan uzo den produkshon di utilidat. Pasobra saka krudo for di Venezuela i traha asfalt na Kòrsou no ta posibel mas ku e desishon di Trump.

Manera antisipá for di inisio 2025, e problema di krudo for di Venezuela ta hasi presensia di tantu Oryx komo Global apsoluto, sin sentido. Segun un publikashon di Bloomberg, Donald Trump a revoká pèrmitnan di kompanianan estado unidense i internashonal pa saka krudo for di Venezuela. E intenshon ta pa alehá Venezuela for di e merkado di krudo mas tantu posibel. E desishon ta bálido pa un grupo di kompania, inkluso Global Oil Management manehá pa Harry Sargeant. Repsol di Spaña i Maurel di Fransia, tambe mester sali pa 27 di Mei próksimo.

Kiko e palabrashon nan ta ku Pisas a hasi ku representantenan di 2Bays i Global Oil ta keda deskonosí.