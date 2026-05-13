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Pikòp ta pasa basha lus di tráfiko abou  bai resultá riba banda

May 13, 2026 • 2 minüt pa lesa
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#basha lus di tráfiko | #Pikòp
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