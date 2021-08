PIN ta yama Minister di Finansas: “Rei di Kalumia”

Suzy Römer, PIN.

Punda—Partido PIN den nan komunikado a señalá di tuma nota di Minister di Finansas su post riba su página di Facebook i un kangamentu di saya ku nòmber di nos líder, Suzy Römer.

Segun PIN, Minister Silvania ta prueba un biaha mas ku e no ta duna balor na lei. Bou di lei di Desaster i tambe lei di Emergensia, Minister Presidènt ta na mando riba tur kos den e pandemia aki. Ademas e komunikado di su propio ministerio ta demostrá ku Suzy Römer, no tabata minister dia a disidí pa prolongá e kontrakt ku SEHOS. E komunikado di Ministerio di Finansas ta papia di e “voormalige minister” di GMN (ku ta Sra. Zita Jesus-Leito). Te hasta e potrèt di Sra. Jesus-Leito a kompañá e komunikado. No ta rèp ku niun palabra di Suzy. Suzy ta aparasé den e FB post personal dje minister. Kemen esei só kaba ta mustra ku e minister ta inkorekto den su ponensia riba Facebook. Suzy Römer a baha na yuli 2020, minister Silvania a lubida?

Segun PIN, ta bon pa rekòrda ku a prepará hospital Sehos pa si akaso a bin un eksploshon di kasonan di pashènt di Covid 19, manera tabata e kaso na Sint Maarten, Italia, Hulanda- Brabant, Merka, China etc. Kasi tur hospital mundialmente a yena! Den e enkuentronan di e kuater paisnan di Reino a palabrá ku ta prepará Sehos. Hulanda a manda hospital di tent pa Sint Maarten, hospital di kontainer pa Boneiru i tambe pa Statia, aparatonan di respirashon pakète di remedi ets pa tur hospital. Tabatin un servisio di kuido for di Kòrsou pa atendé kasonan di úrgensia pa tur país i isla di Reino den Karibe. E partido ta bisa ku Silvania ta buska atenshon i ta mal informá pueblo via di Facebook.

Pa klousurá, bou di leinan di Desaster i di Emergensia, SG di GMN ta kai bou di Minister Presidènt den tur loke ta trata Covid-19. E la sera e kontrato pa e aña aki te ku mei 2021 riba konseho di Inspecteur di Salubridat, pa tin lugá pa pone pashènt si e bira nesesario. Segun PIN, Minister Silvania mester ta konsiente ku e ta hungando ku salubridat di pueblo. Covid ta serio i no spetakel. PIN ta bisa finalmente pa stòp di skondé inkapasidat dor di lastra hende i buska guera. Don’t think that by dimming someone else’s light yours will shine brighter!