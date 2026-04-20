Pistol na skol di polis ta “spoorloos”

A kue glock ku kaha tur bai kuné na skol di polis.
Willemstad— Ya pa algun tempu tin un investigashon andando na skol di Polis esta ORV na unda un arma di kandela a disparsé.
A tuma nota ku un arma di kandela a pèrdè na skol di polis pero e investigashon no ta kanando ku e mesun fervor manera otro investigashonnan. Segun algun aspirant di polis ku e investigashon por ta kanando ku basta lentitut òf kier asta hinka esaki den un doofpot esta pa laga e investigashon para numa ya ku tin asta familiaresnan di Alto Funshonarionan di Kuerpo polisial den e klas unda e arma a bin pèrdè.
Segun e aspirantnan ku si tabata un otro klas unda arma a pèrdè sigur nan lo a manda tur hende kas pero den e kaso aki te ainda e desishon ta otro. Ta asina ku tur klas unda tin hende nan ku ta aspirá pa bira polis ta wòrdu someté na kon traha ku un arma di kandela i tambe ta bai hasi práktika ku esakinan esta ta bai un kancha di tiru pa asina siña tira. Tur aspirant di polis na haña un arma ku tin su number serial marka riba dje. Esaki lo bira e arma di e aspirant na momento ku e slag.
Dia ku tin teoria tokante arma di kandela i tambe tin ku hasi práktika ku e arma, un di e aspirantnan ta wòrdu apuntá komo esun responsabel pa e arma nan. Asina ta bai e depósito di arma di Kuerpo Polisial Kòrsou unda ta filma pa tuma e kaha di arma. Den e kaso aki ta trata di un kaha di palu grandi unda tin un kantidat di kahanan di plèstik ku e arma nan den dje. Pa por haña e kaha di arma aki esun ku ta traha den e depósito di arma mester kontrolá si tur arma tei promé ku e entrega esaki na e aspirant ku a bin tuma e arma nan. Na final tur dos mester firma ku tur kos ta korekto.
Ta karga e kaha di arma bai kuné den klas pa asina repartí arma na kada un di e aspirantenan. Den un di e biaha nan aki e klas di aspirant a bai e práktika di tiru. Na regreso a tuma e arma nan i a hinka esakinan den kaha i bai entrega esaki na esun enkargá pa tuma e arma nan den e depósito di arma. Ni esun ku ta trata den e depósito ni e aspirant no a hasi e kontròl manera mester ta esta di kontrolá si tur arma tei huntu pa despues firma. A tuma e kaha di arma i a karga esaki bai pone den un lokalidat ku ta wòrdu sera pa via di un porta di hèkwèrk. Esta ku e kaha di arma aki no a wòrdu warda den un kaha fuerte manera mester ta e kaso di manera ku otro nan no por yega kuné.
E siguiente biaha ku a bai pa tuma kaha ku arma aden a bin ripara ku un kaha di plèstik unda ta hinka e arma i un arma di kandela a disparsé. Esta a kue e kaha pretu ku e pistol for di e kaha di palu bai kuné. Mesora a hasi kaso di e desaparishon di e arma aki i a pone esnan kompetente na altura. Segun e aspirant nan e úniko kos ku a wòrdu hasi ta di a saka esun ku tabata enkargá den e depósito di e arma di kandela i a lag’é bai traha otro kaminda. Esta esun ku tabata responsabel pa e arma nan di kandela den e depósito a sake pone bai hasi un otro trabou.
Tin un investigashon basta lento andando ya ku tin pensa di dos trayekto esta ku ya un di e aspirantnan mes a kue e arma di kandela bai kuné òf ta kualke otro miembro di Kuerpo Polisial por a hasi e akto di ladronisia aki. Ya ku den e temporada ku e arma a pèrdè tabata nèt e temporada ku tabata parti unifòrm pa miembronan di Kuerpo Polisial. E temporada ei a laga e miembronan pas unifòrm den e mangasina mes i esaki por a pone ku un hende dede largu por a kue e arma bai kuné. Pa kolmo e temporada ei tabata pone e kaha ku e arma nan aden den un pida lokal ku tabata wòrdu sera ku un porta di hèkwèrk.
Esaki ta pone ku fásilmente por a pasa man via di e hèkwèrk, habri e kaha di palu i saka un di e kahita nan ku e arma bai kuné. E investigashon ta andando miéntras Kuerpo Polisial ta pèrdí di otro arma.