Pizza Hut Curaçao ku gran re-apertura di su restorant renobá

WILLEMSTAD: Pizza Hut Curaçao ta orguyoso di anunsiá e re-apertura di su restorant resien renobá situá riba Schottegatweg, markando un kapítulo nobo i eksitante. E restorant renobá a wòrdu rediseñá pensando riba mehorashon dje eksperensia general di e kliente. Un ‘dining room’ modernisá, un fluho di servisio mehorá, i fasilidatnan aktualisá ku ta reflehá e kompromiso kontinuo di Pizza Hut ku kalidat i komodidat pa su klientenan.
E renobashon a wòrdu realisá den múltiple fase pa garantisá mínimo interupshon na servisio. Durante fase 1, a sera e área di kome for di 4 di mart 2026, te ku 15 di aprel 2026, miéntras ku servisio di entrega i ‘delivery’ a keda disponibel. Fase 2 a inkluí un seramentu kompletu di e restorant for di 25 di mart 2026, te ku 13 di aprel 2026, loke a permití mehorashonnan krítiko i trabounan di konstrukshon. Djaweps último a tene un ‘soft opening’ na unda empleadonan di Pizza Hut a eksperensiá e restorant pa promé bes.
“Ku e renobashon aki, nos tabata ke krea un espasio kaminda nos klientenan por relahá di bèrdat i disfrutá di nan kuminda den un ambiente fresku i moderno,” esaki di akuerdo ku Surella Veeris, Public Relations & Marketing Coordinator pa HUCOR Holding. “Nos ta apresiá e pasenshi di nos fiel klientenan i komunidat di Kòrsou durante e periodo di renobashon i ta entusiasmá pa yama tur hende bon biní bèk. Nos tim ta spera di por entregá e mesun sabor ekselente kompañá pa un eksperensia di kome tremendo.”
Djabièrnè último, Prensa por a eksperensiá e restorant resien renobá i revitalisá riba Schottegatweg. E ‘dining room’ aktualisá ta diseñá pa proveé un ambiente alentador pa famianan, amigunan i amantenan di pizza. Pizza Hut Curaçao ta ansioso pa sirbi nos komunidat ku e mesun smak grandi i ambiente mehorá, reforsando su posishon komo e promé eskoho pa pizza dushi, un menú variá i di kalidat haltu!