Plachi di number spesial pa taksi  i toerwagen

Willemstad – Minister Charler Cooper huntu ku servisio di Tráfiko i transporte (UOVV) ta informá ku lo introdusí un plachi di number spesial pa tur taksi i ‘toerwagen’ (Tw) ku tin dispensashon temporal, pa asina por ofresé un servisio sigur i transparente pa tur bishitante na Kòrsou.

Minister Charles Cooper a disidí pa introdusí un plachi di number spesial pa tur taksinan i Tw ku ta operá bou di e dispensashon temporal. Meta di esaki ta pa rekonosé tur taksi i Tw mas fásil.

Esaki lo drenta na vigor entrante promé di mei 2026

E plachi nobo aki tin un diseño distinto i fásil pa identifiká ku alabes ta yuda turista i públiko pa rekonosé taksinan i tw ku ta operá legalmente bou di e medida temporal. Tambe ta hasié mas fásil pa fortifiká kontrol i supervishon riba e sektor aki.

E plachinan aki tin un balki oraño den banda ku lèternan RC ariba.

Minister Charles Cooper huntu UOVV ta gradisí tur persona ku ta operá den e sektor aki, ku ta yuda garantisá seguridat di tur persona ofresiendo un servisio ekselente i transparente na tur bishitante na Kòrsou.