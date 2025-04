Plan pa PDVSA paga 45 mion dòler no tei sigui

Pedro Rafael Tellechea, minister di asuntunan petrolero di Venezuela, firmando ku RdK. Entretantu ta enkarselá.

Isla—Gobièrnu di Estádos Unídos ta bolbe revisá nan desishon resien pa suavisá sanshonnan impone riba Venezuela. E desishon di revishon ta nifiká ku e akuerdo entre PDVSA i Refineria di Kòrsou ta kore riesgo, sin mas por hasta bira nulo. Riba esei, Donald Trump ta bastante konsistente.

Pero e problemanan no a inisiá ku Trump sino mas anterior. Estádos Unídos, na 2024 a anunsiá diferente revishon. E desishon pa revishon a bini despues ku Gobièrnu di Venezuela a opta pa blòkia kandidatura di Maria Corina Machado komo opshon den elekshonnan presidenshal. Esaki ta lokual Associated Press a anunsiá e tempu ei. Restrikshon bek riba eksportashon di produktonan petrolero ta nifiká ku Estádos Unídos no ta bai permití Korsou importá krudo òf produktonan petrolero for di Venezuela.

Donald Trump: no ke mira niun krudo Sali for di Venezuela.

Riba 19 di desèmber 2023, Refineria di Kòrsou (RdK) i Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) a firma un ‘Settlement Agreement’, den kua a fiha un akuerdo kaminda ta interkambiá krudo pa e debe habrí ainda na Kòrsou. Ku esaki a marka un momentu signifikante den e proseso ku RdK i PDVSA a enkaminá e último añanan, entre otro den korte di arbitrahe i finalmente riba un manera amikal na mesa di negoshashon. Durante un seremonia ofishal ku a tuma lugá den e edifisio na Pletterijweg na Kòrsou, CEO di RdK sr. Patrick Newton, Vicepresidente de Exploración y Producción de PDVSA y Presidente de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) sr. Luis Enrique Molina Duque i Ministro del Poder Popular de Pétroleo y Presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), sr. Pedro Rafael Tellechea Ruiz bou di supervishon di Minister Presidènt di Kòrsou sr. Gilmar Pisas, a firma e Settlement Agreement.

Den desèmber 2021, bou di guia di direktor di RdK sr. Patrick Newton, a inisiá e inisiativa pa ekstendé un proposishon di kolaborashon pa asina yega na un akuerdo. Despues ku partidonan a enfrentá otro den korte di arbitrahe na Suisa na yanüari 2023, ámbos a disidí pa negoshá na mesa pa huntu yega na un akuerdo den bon kolaborashon. Na mes momentu, RdK a realisá e trámitenan nesesario ku Office of Foreign Assets Contro (OFAC) pa sigurá ku no opstante desaroyonan mundial, sanshonnan òf kualke otro sirkunstansha, RdK por keda sigurá ku e lo risibí e krudo ku e por prosesá i bende riba merkado.

Manera menshoná e akuerdo ta obligá PDVSA di manda 45 mion dòler anual na produkto durante 10 aña. Finalmente, pa promé biaha e direktor a atmití ku e biaha aki si e lisensia di OFAC no ta un problema. Segun Newton, Refineria di Kòrsou tin un lisensia OFAC mas amplio kual ta permití importashon di produktonan petrolero for di Venezuela.

Entretantu ta konosí ku gobièrnu di Donald Trump ta imponé sanshon riba tur gobièrnu ku ta bai hasi negoshi ku Venezuela, nifikando ku e pagonan via krudo no ta bai tuma lugá.