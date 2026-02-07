Polis a bai atendé ku dos hòmber ku tabata kana kara tapá

Polis atendiendo ku e dos hòmbernan ku tabata kana lomba sunú ku kara tapa.

Willemstad— Polis den oranan di anochi mester a subi Seru di Mahuma pa dos hòmber ku tabata kana kara tapa.

Tabata den oranan di anochi ku habitantenan di Seru Mahuma a ripara ku tin dos tipo lomba sunú ku kara tapa tabata kana den e kayanan. Polis ku a keda avisá a bai mesora den e kaya indiká i enbèrdat a bin topa ku dos hòmber kara tapa i lomba sunú. E dos hòmbernan aki a deklará ku nan a kaba di kome na un restorant di chines riba Rooseveltweg loke a pone ku nan barika a keda muchu yen. Esaki a pone ku nana kita nan flanèl pa kue poko airu miéntras tantu ku nan tabata kanando bai kas. E flanèl ku nan a kita nan a pone esaki riba nan kabes. Polis a mustra nan ku esaki no ta kos di hasi ya ku e por hinka otronan den basta spanta loke nan a komprondé.