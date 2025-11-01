Polis ta atvertí riba ladronisia vehíkulonan komersial

Rio Canario– E tim di Kuerpo Polisial Kòrsou ku ta enkargá ku ladronisia di vehíkulo, a konstatá ku tin vários ladronisia di vehíkulonan di karga, manera pikòp, vèn bùs, treiler i ‘Caddy’ últimamente.
Un petishon ta bai na doñonan di negoshi i personanan individual ku ta disponé di un òf mas di e vehíkulonan aki, pa ta atento riba nan propiedat. Pone protekshon nesesario riba nan i stashoná nan mas tantu posibel kaminda ku tin kámara i bou di sufisiente iluminashon. Kaminda ku por, hinka e vehíkulo den kurá. Nos ta aserkando fin di aña i e posibilidat ta eksistí ku malechornan ta kuminsá hòrta e vehíkulonan aki, pa asina nan por usa nan pa kibra negoshi i kue merkansia grandi i di balor haltu bai kuné. Polis ta keda atento pa e fenómeno aki i lo pone èkstra atenshon riba medionan di transporte di karga ku ta move riba kaya, sigur den oranan di anochi i mardugá. Kòrda ku ta huntu so nos por hasi nos isla mas sigur