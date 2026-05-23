Polis ta multa winshil demasiado skur

Rio Canario– Djabièrnè 22 di mei 2026 entre 18.00’or i 20.00’or, personal di Unit Speciale Taken (UST) a tene kontròl di tráfiko riba Helmin Magno Wiels Boulevard, na altura di un sentro komersial.
E tim a kontrolá 87 vehíkulo i a repartí 33 prosès verbal pa e siguiente
violashonnan di e lei di tráfiko.
Manehá un vehíkulo sin:
➢ Karchi di kùr bálido;
➢ Reibeweis bálido;
➢ Faha di seguridat bistí;
➢ Seguro bálido;
➢ Plachi di number dilanti of patras di e vehíkulo.
Manehá un vehíkulo ku:
➢ Winshil dilanti di plak skur.
Tres (3) vehíkulo a keda transportá pa kurá na Mahuma