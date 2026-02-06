Polisnan ketubai batayando pa libertat miéntras atrakadónan su kastigu a finalisá

E persekushon a kuminsá debí na un atrako i a finalisá ku morto di un atrakadó di apénas 19 aña.
Nieuwe Haven,– Un kontrast formal a sobresalí den korte di apelashon ayera den oranan di mainta. 27 di sèptèmber 2021 ta un fecha ku a kambia bida di 3 polis, 1 VKC’er i tambe 3 atrakadó hóben.
Tabata riba 27 di sèptèmber 2021 ku notifikashon ta drenta sentral polisial ku un atrako a tuma lugá den un toko situá riba Dr Maalweg i demas informashon a sobresalí ku e grupo di atrako tabata move den direkshon di pariba. Un plug di UST un momentu dado ta lokalisá e vehíkulo sospechoso i mesora ta kuminsá un persekushon formal. Na diferente okashon agentenan polisial a duna órden di para i un momentu dado e vehíkulo ta bin para. Na momentu ku e agentenan polisial a baha for di outo, un momentu dado e grupo sospechoso ta bolbe ranka sali i akinan e agentenan polisial a lòs bala dirigí riba e outo. E aksidente fatal ta surgi nèt pariba di supermerkado 2000 kaminda e hóben Zjeancerre N. ta bin pèrdè su bida.
Paralèl na e kaso penal dje 2 sobrá atrakadónan, Ministerio Públiko a kuminsá pèrsiguí e agentenan polisial i tambe e miembro di VKC. E diskushon den e kaso aki tabata si e agentenan polisial a usa demasiado forsa fatal dor di lòs balanan den direkshon dje atrakadónan, kual alabes a finalisá na un morto tambe. Demas evaluashon di korte durante tratamentunan anterior a dikta ku e agentenan a aktua korekto i no a usa forsa desproporshonal na 2021. Pero e énfasis tabata ku Kuerpo Polisial tin di invertí mas tempu i energia den estudio polisial. E hefe polisial si a keda kondená pa falsifikashon di prosès ferbal riba dia dje suseso, pero esaki lo a sosodé pa protehá su koleganan kontra di posibel persekushon penal.
E dos atrakadónan tambe embolbí den e aksidente fatal a risibí kastigu na 2022 i entretantu ámbos su kastigu a finalisá. No opstante dje kastigunan dje atrakadónan, a resaltá ku un dje atrakadónan ketubai ta pendiente su kaso di atrako riba un turista na 2024. Alkontrario dje 2 atrakadónan, e agentenan polisial mester a bolbe presentá den korte penal di apelashon. Esaki komo ku Ministerio Públiko no tabata di akuerdo kon e sentensia anterior a motivá ku e polisnan a aktua korekto riba anochi di 27 di sèptèmber 2021. E petishon pa apelá a keda spliká riba 2 página A4 i a sali na kla ku abogadonan no a haña esaki promé ku e tratamentu di ayera. Riba anochi di 27 di sèptèmber 2021 a resultá ku e hóben nan embolbí den e atrako a hòrta apénas 300 florin i algun bòter di alkohòl.