Polítika  St Maarten ta warda riba Mullet Bay

Philipsburg—Awor ku Richard Doornbosch, ta pafó di Banko Sentral, e senario ta kambia pa lokual ta trata empoderashon den maneho di e Union Monetario entre St Maarten i Kòrsou.
Mientras na Korsou nan ta pesan ku e situashon di Mullet Bay, den komflikyto di Ennia ta tras di lomba, na St Maarten e kosnan ta otro. Partidonan politiko ta sinta watrda un oportunidat pa krese riba Mullet Bay i riba Banko Sentral. Esei ta hasi e situashon aun mas delikado.
Manera ta konosi, Korte di Apelashon, den kaso Ennia Caribe Holding ta manteniendo e sifra di 270 mion florin na daño okashoná pa eks direktornan i akshonistanan. E veredikto di 2024 a keda mantené su mes durante tratamentunan di komparashon riba prinsipalmente e balor di Mullet Bay, stipulá temporalmente na 85 mion dòler estado unidense. Ta spera un veredikto final na 2026, por resultá kisas mas haltu ku 300 mion, dependé balor final di Mullet Bay.
Korte di Apelashon a desmantela un diskrepansia enorme entre su veredikto den prome instansha na 1.000 mion florin i yega na 300 mion florin. Entretantu na nivel di solbabilidat, pafó di korte, sin konsiderá e veredikto final, entre Hulanda, Korsou i St. Maarten a stipulá un plan di rekuperashon na 1.000 mion florin. Kontrali na e Plan di Rekuperashon Ennia, ku tur probabilidat, Kòrsou mester bai fia sèn na Hulanda i kobra mas impuesto.
Al final den e debakel di Ennia hasta Korte no por yega ainda na un kalkulo di e défisit. Bankeronan renombrá ta kuminsá duda tambe den e kálkulonan ku Banko Sentral a hasi pa yega na 1000 mion florin di défisit. Ekspertonan na e momentonan aki ta pensando ku CBCS lo a sali for di punto di bista ku Mullet Bay, ta bal 400 mion dòler ménos i despues ku Banko Sentral a deskubrí un diskrepansha den distribushon di dividendo na 117 mion dòler, e total lo ta e défisit. Pero un défisit ku ta afektá solbabilidat di un kompania mester ta unu kalkulativo i no asumí. Segun e balans, Mullet Bay no ta aktivo di Ennia Leven. Pues segun CBCS, tin un diferensia den balotashon di aktivo pero hues a rechasá e ponensia ei di CBCS. Segun e Tribunal, e kálkulonan di Banko Sentral no ta sostenibel pasobra tin un diskrepansia grandi di por lo ménos 700 mion ku no ta aklará ainda pa Banko Sentral, unda e ta. Pa un òf otro motibu, Banko Sentral a logra kombensé hinté Reino Hulandes ku Ennia Caribe Holding tin un défisit d 1000 mion florin i mester kuminsá bende aktivonan den e grupo. Pa kasualidat despues di a bende Banco Caribe, e diskushonnan públiko rondó di e daño na Ennia a stòp