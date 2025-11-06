Por lo ménos 75% di 540 mion florin ta kambiá

SKALO— Manera menshoná 31 di Mart 2025 a introdusí e Florin Karibense. Tur sèn depositá riba bankonan lo kambia den Cg. Un total di 540 mion florin antiano ANG mester a kambia den florin karibense Cg. Kasi 75% ta kambiá.
Esei ta e montante di kasi mitar miar florin ku ta den sirkulashon na Kòrsou. E introdukshon di e florin nobo ta tuma lugá riba 31 di Mart 2025. Ta lógiko ku Banko Sentral a tuma e medidanan nesesario pa evitá posibel aktonan di labamentu di plaka, prinsipalmente for di gruponan narkotráfiko. Esei nan a splika tambe pero alabes a publiká e koutela den un aviso ofisial. CBCS ta kumpli ku reglanan vigente den área di lucha kontra labamentu di sèn i finansiamentu di terorismo (AML/CFT/CFP) ora di realisá kambio. 1. Personanan (hurídiko) ku tin kuenta na banko komersial mester kambia nan ANG na nan mes banko komersial. Esaki por hasi durante e periodo di 31 di mart 2025 te ku 31 di mart 2026.
Despues di e periodo aki, kambio di ANG pa XCG ta posibel solamente na CBCS, ku un límite final pa kambio fihá pa 31 di mart 2055. Personanan (hurídiko) ku no tin kuenta na banko i/òf ku ke kambia plaka di papel dañá òf moneda, mester a akudí na CBCS un biaha so sin sita pa kambia un kantidat di ANG ménos ku ANG 2.500, kuminsando dia 31 di mart 2025. Pa kambia sumanan ku ta surpasá ANG 2.500, mester a hasi un sita online i yena un formulario di ‘Source of Funds’ (SOF) di antemano.
Riba dia di e sita, CBCS lo kambia e sèn, a ménos ku tin sospecho ku ta trata di un echo penal. CBCS lo hasi investigashon basá riba dokumentonan ku a entregá. Si durante e investigashon ta sali preguntanan riba kua e persona (hurídiko) no por duna kontesta (satisfaktorio), i si sigui eksistí e sospecho di un echo penal, e sèn ku a entregá pa kambia lo ser retené konforme artíkulo 6 insiso 6 di e Statüt di Banko. Den kaso di retenshon di e sèn, e persona (hurídiko) lo risibí un desishon motivá di CBCS. Kontra esaki, e persona (hurídiko) por hasi opheshon na e komishon di konseho di LAR di CBCS, òf por hasi un apelashon atministrativo na Korte di promé instansia.
Si tur kos ta konforme kumplimentunan, e kambio di sèn lo ser hasí na sèn kèsh. CBCS no lo transferí e suma kambiá pa un kuenta bankario.