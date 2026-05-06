Porkeria kompletu den Pietermaai

Awa fekalia
Pietermaai,– E bario di Pietermaai simplemente no por karga mas turista. Esaki por dedusí riba e echo ku tur siman, vários empresa tin problema ku awa di fekalia i tambe ku gobièrnu no ta duna kara.
Ku hotèl di 300 kamber den porta pa finalisá den e bario, ketubai otro empresanan aktivo den turismo tin di habri nan portanan ku awa di fekalia dilanti di nan negoshi. No solamente ta trata di un situashon sumamente a-higiéniko, pero awa di fekalia den un área ku hopi trafikashon alabes ta demonstrá ku nos infrastruktura no ta kla pa e yena e sobrá 300 kamber dje hotèl nobo.
Entretantu ta resultando ku tur siman kompanianan aktivo den e área ta man na kabes pa paga kontratistanan pa bin chupa e pipanan di gobièrnu ku ta mal pegá. Apesar ku ta trata di un trabou ku ministerio di VVRP mester hasi, demas informashon ta resultá ku VVRP no ta chupa e pipanan ni den wikènt ni anochi lat ora e problema surgi. Pues e turista mester wak mas mihó kon e ta kana den e kaya pa yega na su destinashon.
Mester remarká ku e área di Pietermaai ta yená ku restorant i otro aktividat pa bebe i kome, pues por sierto un situashon lamentabel mirando e mal holó ku e awa ta produsí unabes e turista ta bai kome.
For di novèmber 2025 Vigilante a titulá ku tin basta prekupashon si infrastruktura di Pietermaai por akapará mas turista. E prekupashon aki a bini for di diferente empresa den e área kaminda te ainda e empresanan aki no a risibí splikashon kon lo bini adaptashon pa asina drecha e infrastruktura. Durante un rekorido den e área, vários establesementu ta riba e mesun punto di bista ku mester buska solushon pa stashoná outo. E punto di bista aki ta paralèl na e prekupashon di awa di fekalia.
Na 2023 un diskushon similar a bin terminá te den Kas di Korte durante un wisio sumariodi Penstraat e tempu ayáabata tin un prekupashon serio ku Pen Resort lo buta muchu preshon riba e infrastruktura di e bario. E prekupashon nan den e punto di bista dje hues no tabata tin base legal komo ku investigashon di ROP a dikta ku Pen Resort lo no kousa mas molèster di tráfiko i riolering di Pen Resort lo konektá ku e pipa di gobièrnu. Leinan lokal ta dikta ku proyektonan di magnitut manera Pen Resort mester tin por lo mínimo 135 lugá di parker i aktualmente tin planiá pa konstruí 138 lugá. Apesar ku korte no a bai di akuerdo ku prekupashon dje habitantenan, korte a ordená gobièrnu pa supstansiá e pèrmit di konstrukshon mas mihó i esakinan a hasi. Entretantu gobièrnu a supstansiá e pèrmit di konstrukshon mas mihó, pero demas desaroyo a resultá ku e habitantenan a “trèk terug” nan baataya den korte sivil.