Portal di Aqualectra MiKuenta pronto ku un kara nobo

Willemstad – 4 di òktober 2021. Mehorashon di e portal MiKuenta ta forma parti di e esfuerso ku Aqualectra ta hasi pa brinda ainda mihó servisio i eksperensia na su klientela. Kontinuashon di digitalisashon di prosesonan, petishonnan ikontakto ku klientenan ta un stap klave den e trayekto di krea e ekspersensha pa e kliente di Aqualectra.



Entrante djarason 6 di òktober Aqualectra ta inisiá un proseso pa “upgrade” su portal MiKuent. Relashoná ku e trabounan aki MiKuenta lo ta for di servisio pa usuarionan for di djarason 6 di òktober 5or di maintate ku djabièrnè 8 di òktober 5or di atardi. Unabes e portal ta bèkden servisio usuarionan por spera un mihó eksperensia. Gradualmente Aqualectra lo introdusí mas inovashon riba suportal di MiKuenta durante e próksimo lunanan. Aqualectra ta urgi klientenan ku ainda no ta usuario di MiKuenta pa aplikáawe mes pa por probechá di tur e fasilidatnan ku e portal tin di ofresé dor di bai riba www.aqualectra.com i klek riba MiKuenta. E upgrade di MIKuenta ta un di e kantidat di desaroyonaninovadó ku Aqualectra lo bin ta anunsia durante di e próksimolunanan.

Tur bo asuntunan di utilidat na un lugá i den un fregá’iwowo i fásil

For di e promé mehorashon usuarionan di MiKuenta por speraun kara nobo i mas fasilidat pa por monitoriá i manehá uso di utilidat ainda mas efisiente i responsabel i tambe maneranan mas fásil pa atendé nan transakshonnan di utilidat. Un di e promékambionan ku usuarionan lo por tuma nota di dje ta ku e gráfikonan di koriente ta funshoná awor optimal. Awor pagohasí pa kliente ta aparesé riba MiKuenta denter di 1 ora despues ku e transakshon wòrdu hasí i no te e siguiente dia manera tabatae kaso te ku awor. Un otro kambio ta ku unabes ku un usuarioselektá pa risibí resibu via di meil, e lo no risibí resibu mas nakas via di pòst.

Pronto mas funshonalidat pa fasilitá abo kliente di Aqualectra

Den transkurso di e lunanan ku ta sigui lo introdusí mas kambiona e portal MiKuenta pa sigui mehorá eksperensia di usuarionan. Spera entre otro e posibilidat pa risibí notifikashon via di SMS na momentu ku e resibu di luna sali. Lo bo tin tres eskoho, i por skohe pa risibí resibu solamente via di email, solamente via di SMS òf tantu via di email komo via di SMS. Otro inovashon kue portal lo ofresé den futuro ta e posibilidat pa yama i risibíkontesta via di un sistema outomatisá, tokante di estado di kuenta habrí, fecha di vensementu di e kuenta, último montanteku a paga, i último fecha ku a hasi transakshon di pago.

E último parti di e proyekto di mehorashon di MiKuenta lo brinda klientenan e posibilidat pa yena formulario paaplikashonnan ‘online’ pa simplifiká akseso na servisio iprosesashon mas optimal. Esaki lo ta pa apliká pa konekshonnobo, traspaso ora bo ta muda, ets. Unabes kaba ku e ret inteligente di awa i koriente rònt Kòrsou usuarionan lo tin hasta e posibilidat pa mira nan konsumo pa ora i tambe lo por hasi usodi otro fasilitanan avansá ku e sistema di utilidat inteligente ta ofresé.

Un krenchi molèster pero ku hopi inovashon na kaminda

Aqualectra ta pidi diskulpa na usuarionan di MiKuenta pa e momentunan ku e portal lo ta for di servisio ora Aqualectra ta realisá e trabounan pa mehorashon di e portal. Aqualectra lo perkurá pa mantené usuarionan di MiKuenta debidamente informá i aktualisá di e trabounan ku lo tuma lugá. Aqualectra ta konsiente di e molèster, pero ta garantisá nos klientenan mihó eksperensia i mas fasilidat pa atendé ku uso i transakshonnan di utilidat den un fregá’i wowo i fásil. Ta un bon momentu pa klientenan ku no ta usa MiKuenta ainda, pa apliká i sera konosíku tur e fasilidatnan ku MiKuenta ta ofresé.