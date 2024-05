WILLEMSTAD – Gobièrnu di Kòrsou ta pidi komunidat pa ban prepará pa posibel mal tempu riba djamars 21 i djárason 22 di mei, i tambe djabièrnè 24 di mei. Esaki teniendo kuenta tambe ku nos ta drentando temporada di orkan 2024.

Servisio Meteorológiko Kòrsou ta vigilá e situashon di wer ku ta desaroyando den nos área durante e dianan benidero. Ta pronostiká awaseru fuerte akompañá pa bos i welek. Diferente servisio di gobièrnu, entre otro Directie Risico Beheersing (DRR), Kuerpo Polisial Kòrsou (KPC), Brantwer, Servisio pa Obra Públiko (OW) i SOAW, a reuní riba djaluna 20 di mei mainta kaba pa prepará.

Ta pidi komunidat pa tene kuenta ku si bo ta biba den un área ku sa inundá ora awaseru kai, prepará bo kas for di awor pa evitá ku bo kas ta yena ku awa. Tambe konsiderá pa keda serka otro famia. Tambe, tene kuenta ku servisionan di emergensia ta limitá den e servisio ku por duna durante di e mal tempu mes, mirando ku esaki por ta un peliger pa e personal di emergensia.

Gobièrnu di su banda tambe ta kuminsá prepará dor di limpia roi- i damnan, i pone tur grupo di emergensia (ESF) kla aktivá.

Komo medida di prekoushon ta pidi pa:

– Na momentu ku tin mal tempu, saka stèker di aparatonan elektróniko afó i no hasi uso di esakinan durante di un evento di welek ku bos;

– Usa telefòn ku waya solamente den kaso di emergensia;

– Mara ophetonan ku ta lòs pafó i pone bo mes i bo bestianan di kas den seguridat;

– No usa palunan aislá pa skonde;

– No pasa dor di kayanan òf áreanan ku ta inundá òf kaminda ku tin roi grandi ta kuri;

– Sali for di boto i alehá bo mes for di awa si esei ta posibel.