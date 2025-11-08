Prekupashon LNT ta den Banko Sentral tambe

E tambe ta bai???: Lelia Matroos Lasten kende a sirbi Banko Sentral, tambe por bandoná e Union Monetario.
Skalo—Banko Sentral ta koriendo riesgo di pèrdè un direktor lokal mas, relashoná ku Lei pa Plafoná Salario. Manera ta konosí, Jose Jardim a risibi un oferta for di Banco di Caribe i opta pa bai.
E temporada ei, Vigilante a tuma kontakto ku Jose Jardim, kende no a duna niun komentario ni tampoko no tabata por a konfirmá e inkietitut. Pero ámbos direktor den seno di gerensia a mustra nan prekupashon i ta siguiendo e desaroyo i Jardim a bandoná e Union Monetario. Ta keda Lelia Matroos Lasten.
Manera ta konosí, ku introdukshon di e Landsverordening normering topinkomens (LNT), lo hala aden e dekreto ministerial di 13 di mei 2020 den kua a stipulá un kuadro pa optimalisá e gastunan di personal di entidatnan gubernamental. Konforme e proyekto di lei, despues di 4 aña gobièrnu lo mester manda un informe pa Parlamentu tokante e efikasia i efektonan dje LNT den práktika. Pero mirando e desaroyonan, no ta sigur ku ekspertonan lokal lo duna Gobièrnu 4 aña.
A stipulá e periodo akí teniendo kuenta ku e periodo transitorio ta 2 aña despues ku e lei drenta na vigor. Gobièrnu a enfatisá den su splikashon tokante e proyekto di lei, ku a tene kuenta ku e sirkunstansianan finansiero-ekonómiko ku ainda ta na vigor.
Gobièrnu ta mustra riba e lei yamá Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten. Parlamento a aprobá e ordenansa akí na ougùstùs 2016, ku tabata entre otro pa limitá e salarionan di direktornan di entidatnan gubernamental te na e skal máksimo stipulá den e Bezoldigingslandsbesluit 1998. “Apesar ku no a publiká e ordenansa akí, tabata konosí for di 2016 ku lo limitá e salarionan di sigur e direktornan di entidatnan di gobièrnu. A stipulá un areglo legal di Minister di Finansa pa esaki, esta e dekreto ministerial di 13 di mei 2020 pa stipulá un kuadro pa optimalisá e gastunan di personal di entidatnan gubernamental (P.B. 2020, no. 51). E direktornan ta konosí ku e areglo i tin konosementu di e informashon ku gobièrnu ke a normalisá nan salario. Durante tempunan ku a transkurí, a kambia e suma diferente biaha, pero ku lo a bin un stándar relatá na e salario dje Minister-Presidente, tabata konosí pa tur hende.”
E problema a bira na momento a menshoná di ta bai adaptá e salario di médikonan spesialista. Einan “Colon a Kima” .