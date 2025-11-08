Prekupashon pa sekshon di brass ta hopi grandi

WILLEMSTAD,—-Djaweps tras di lomba tabata tin e programa di farandula “Do-Re-Mi-Farándula”, su di tres edishon den su bachi nobo kaminda ku for di tres siman pasa e programa menshoná ta keda presentá pa dos persona i e dos persona nan ta Gibi Doran i Kòrá Faneite,kaminda ku nan ta para ketu riba diferente tópiko den farándula lokal.
E promé edishon a bai rondó di fiesta nan tras di otro ku ta tuma lugá den ámbito di kòmbèk ku ta un prekupashon grandi ku tin aktualmente den e ámbito musikal en kuestion, siman pasa nan tópiko tabata Banda nan programa den festival di tumba, e programa aki tambe a lanta bastante atenshon te ku esaki a bira tópiko di kombersashon bou di músiko nan tantu aki na Kòrsou i tambe for di Kòrsou.
Pa loke ta trata e di tres edishon di e programa di farándula “Do-Re-Mi-Farándula e programa su tópiko e prekupashon rondó di e sekshon di metal,den otro un palabra e sekshon di brass. Ta asina ku Gibi Doran a mustra e prekupashon grandi di skarsedat ku tin pa loke ta trata supladó nan. Gibi a duna di konosé ku den pasado farándula di Kòrsou tabata Riku na supladó nan aki tabata for di den dékada 40 bin ariba kaminda ku tabata tin masha hopi supladó Kurasoleño,despues a drenta e époka kaminda ku diferente músiko supladó ku a bin for di Santo Dumingo kaminda ku den e tempu ei nan a bin forma parti di diferente agrupashon musikal.
Pero aktualmente no tin interes mas bou di e generashon nobo pa loke ta trata e sekshon di metal,Gibi a duna di konosé ku si bo konta kuantu supladó tin aktualmente ta move den farándula aki na Kòrsou bo no ta yega 15 músiko ku ta aktivo den sekshon di metal. Tambe ta bin aserka ku no ta mirando relevo tampoko. E programa “Do-Re-Mi-Farándula”,un bes mas a hala bastante atenshon riba e tópiko di sekshon di brass. Ta asina ku e programa en kuestion a keda transmití riba e plataforma di FaceBook di Vigilante Media Kòrsou.
Gibi Doran a duna kátedra pa loke ta trata e prekupashon ku tin rondó di e sekshon di metal,esta sekshon di brass den farándula aki na Kòrsou.