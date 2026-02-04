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Presidente Turkia ta intermediá den transferensia N’Golo Kanté

February 4, 2026 • 1 minüt pa lesa
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#Al-Ittihad | #Fenerbahce | #Franses | #Fubol | #klup turko | #medio kampista | #N’Golo Kanté | #Presidente Turkia | #Recep Tayyip Erdogan
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