Presidentenan Parlamento: “Union ta hasi forsa ora di negoshá ku Hulanda”

E delegashon di Kòrsou.

WILLEMSTAD – Delegashonnan di Parlamentonan di Aruba, Kòrsou i Sint Maarten a reuní djaluna den e asina yamá ‘Tripartit’. Tradishonalmente un dia promé ku e reunionnan Inter-Parlamentario di Reino Hulandes, e delegashonnan ta reuní pa trata temanan ku ta toka e islanan akí i ademas nan ta prepará pa IPKO, ku a start ayera. E presidentenan tabata uní den nan mensahe durante e reunion ‘Tripartit’, enfatisando ku e úniko manera pa por logra mas durante negosiashonnan ku Hulanda, ta union entre e islanan.

Tantu Presidente di Parlamento Charetti America-Francisca di Kòrsou, Edgar Vrolijk di Aruba komo Sidharth Bijlani di Sint Maarten a mustra riba e echo ku e paisnan akí mester ta mas uní posibel pa por solushoná problemanan i desafionan komun. America-Francisca i Vrolijk a mustra riba e órgano Caribisch Orgaan voor Hervormingen en Ontwikkeling (COHO) komo ehèmpel di kiko por logra den union durante negosiashon ku Hulanda. I segun Vrolijk esaki sigur lo yuda si uni pa logra implementá e areglo di disputa (geschillenregeling) ku ya tin 12 aña riba mesa, drentando e 13 aña sin por kaba di implement’é.

E areglo i disputa i bon relashon den Reino tabata punto di atenshon durante e Tripartit. America-Francisca: “Lo ta bon pa bin ku palabrashon konkreto i traha espasio den agènda pa e puntonan akí, pa e siguiente IPKO.” Ela para ketu ampliamente riba union i p’esaki ta importante pa nos konosé otro mihó. Ela pidi e delegashonnan presente pa probechá konosé Kòrsou su historia, presente i su pueblo ku ta un meskla di diferente koriente. Ela enfatisá ku tur pais di Reino ta riba e ruta di emansipashon i madures demokrátiko. I ku tur reino dividí lo kaba na nada.

“Niun siudat i kas di famia dividí por keda eksistí. Polítika antikuá a siña nos di mustra dede riba otro, tira ku lodo i kaba ku kontrinkantenan pa por ‘shine’. Pero e realidat ta ku esaki nunka a yuda pueblo bai dilanti, pero kontrali a dividí pueblo mas i mas.” Segun America-Francisca esaki a krea mas enemistat i rabia. P’esei ela hasi un súplika pa pone diferensianan un banda i stòp di wak ken a faya ayera. Mester kaba ku deskonfiansa i rabia ku ta manera un koriente di awa bou di nos ku ta stroba nos bai dilanti semper ni maske kon duru nos tur rema.

“Ta inhustu pa e paisnan i hóbenan wòrdu stigmatisá basá riba e echonan ku no ta definí mayoria di nos. Ami ta kere firmemente ku mester diskutí i krea un bon balansa pa nos no denigrá. Mester uni pa logra komo nashon. Ban krea aliansa stratégiko kaminda pueblo por benefisiá for di dje. E porsentahe di desempleo i personanan ku mester di yudansa no a baha. Komo polítiko nos mester stòp di parti kos (karni i aparato elektróniko) durante elekshon so sin bin ku solushon konkrekto despues pa entre otro pobresa.” E no ta komprondé dikon paisnan ku hopi potensial ta pèrmití nan mes di ta den situashon prekario.

Segun America-Francisca den multitut di konseho tin sabiduria i ku huntu por bin ku yabi pa kambia kurso di e paisnan. “No mester di reinventá e wil.” Por wak e paisnan ku promé tabata den lus negativo i ku konvikshon pa kambia awor ta den lus positivo. “Awor mas ku nunka mester bin ku partner stratégiko pa kambio. Reaktivá ekonomia. Huntu nos por sostené otro dor di bin ku inisiativa enbes di laga problema bira mas grandi. Nos tur por traha huntu pa drecha situashon di nos hendenan. Si nos ke nos por. Nos problemanan no mester bira problema dje siguiente generashon. Por skohe pa kritiká, mustra dede i mira e parti negativo of mira kosnan difísil i solushoná esakinan dor di tuma akshon.”

E ke pa invertí den i supla bientu fresku den nos relashonnan den Reino. Pa esaki mester tin un bon relashon den paisnan promé. “Pa motibu di union i un solo zonido di bos, awor COHO ku tabata asina sigur, no ta riba mesa mas. Ban keda enfoká i disidí unda nos a keda i unda nos ta bai. Uní so nos por logra!”

Presidente Vrolijk ta uni den e mensahe: “Loke ta hasi nos mas fuerte ku nunka ta union. N’e momentu ku nos pensa ku komo isla individual nos por logra, nos por bien lubidá. Na momentu ku nos sukumbí pa hasi kambionan i pensa ku esei ta ‘haalbaar’, nos ta den problema ku Hulanda. Mester bai pa tur òf nada, sino no ta logra nada den Reino. A demostrá ku ora 3 isla a uni, a kita COHO for di mesa. Mester tin mesun mentalidat kada bes ora ku ta trata ku Hulanda.”

E delegashonnan huntu.