Primisia na Blue Bay E prome skultura di Tirzo Martha den espasio públiko na Kòrsou

Beeldentuin Blue Bay tin un primeur spesial: pa prome biaha tin un skultura di e artista internashonalmente renombrá Tirzo Martha (1965, Willemstad) den spasio públiko na Kòrsou.
Martha, ku na 2019 a gana e prestigioso Wilhelmina-ringprijs – premio nashonal pa arte di skultura na Hulanda – a hasi su nòmber mundialmente konosí ku su skulturanan poderóso, su presentashonnan i instalashonnan. Su obra a wordu mustra kaba na Hulanda (Europa), Kòrsou, Merka, Latìno-Amerika i den Karibe, pero nunka permanentemente den spasio públiko di su isla natal. E directiva di Stichting Beeldentuin Blue Bay Kòrsou ta hopi orguyoso pa por duna bon bini na e obra akí.
Imaginashon komo forsa
“Arte – òf mas miho bisa: imaginashon – ta pa mi un instrumentu pa konektá hende, fortalesé nan, duna nan sosten i pone kos den moveshon,” segun Martha.
Su obra ta nase hopi biaha for di observashon sosial i eksperensia personal. Asina tambe e obra (sin título) akí ta parti di e seri Chronisch Monochroom (2021–2022). E skultura aki a nase den un tempu kaminda Martha tabata rekuperando di un virus ku a afektá su kurason i ku a pone ku e mestera keda hòspital largu tempu, tanto na Kòrsou komo na Colombia. E ambiente blanku i sterile di hòspital i e konstrushonnan no akabá na Kòrsou a sirbi komo inspirashon pa un seri di skultura mayormente blanku, ku ta reflektá riba fragilidad di nos eksistensia, soño, rekuperashon i balor di tempu. E obra na Blue Bay a wordo mustra promé den Museo Kòrsou (2023) i den eksposishon Intensive Care na Museum van Bommel van Dam, Venlo (2024).
For di material di kada dia pa un deklarashon social
Martha, manera hopi biaha den su obra, ta usa material di kada dia for di konstrushon òf for di kaya, ku den un konteksto nobo ta risibí un otro nifikashon. E skultura ta karga responsabilidat sosial. Un detayá notabel ta e graffiti riba e skultura: “No ta Huur ni Bende!” – un yamada fuerte ku ta invitá pa reflektá.
Tip: bishitá e obra anochi ora e iluminashon ta duna e trabou un kapana ekstra di imaginashon.
Relashoná ku talento hóben
Aparte di su mes trajektoria komo artista, Martha ta pone su dedikashon den e sigiente generashon. Na 2006 el a funda, huntu ku David Bade, Instituto Buena Bista (IBB): un sentro pa arte kontemporáneo i edukashon artístiko na Kòrsou. Hóbenan entre 14–25 aña por sigui un trajektoria intensivo preparatorio pa un formashon artístiko na Hulanda òf den estranhero.
E kolaborashon entre Blue Bay i IBB ta haña un lugá literal tambe: den Beeldentuin tin dos sokel ku ta kambia regularmente, kaminda kada aña ta mustra un obra nobo di studiante talentoso di IBB.
Ku e prome skultura di Tirzo Martha den espasio públiko na Kòrsou, no solamente un miya artístiko ta wordo selebrá, sino tambe un konekshon ta wordo traha entre pasado, presente i futuro. Un invitashon pa tur hende eksperensia e forsa di imaginashon.
Beeldentuin Blue Bay ta habri gratis pa bishitante na Blue Bay Resort Kòrsou.