Prince Royce tambe na Kòrsou  

WILLEMSTAD,—-Despues di un eksitoso promé edishon di Aura Festival, Moves Entertainment ta anunsiá su siguiente proyekto. Dia 7 di novèmber 2026, íkononan di músika mundial Romeo Santos i Prins Royce lo subi esenario na Curaçao Festival Center pa loke ta primintí di ta un evento históriko.
E anunsio aki ta marka mas ku e adishon di un konsierto grandi na e kalendario. E ta reflehá un vishon mas amplio i a largu plaso: posishoná Kòrsou komo un esenario dinámiko kaminda músika, entretenimentu i eksperensianan di klase mundial ta bini huntu. Despues dje éksito di Aura Festival, den kual a trese e super strea Latino Beéle pa Kòrsou, e siguiente evento aki ta señalá kresementu sostenibel, ambishon i un kompromiso pa entregá eksperensianan di entretenimentu di nivel internashonal den Karibe.
E titular dje evento ta Romeo Santos, rekonosé globalmente komo e “Rei di Bachata,” kende su influensia a definí e género riba esenario mundial. Prince Royce ta djòin’e, un hitmaker latino internashonal kende su músika ta resoná rònt mundu. Huntu, nan presensia ta enfatisá e abilidat kresiente di Kòrsou pa atraé artistanan ku alkanse global i konekshonnan kultural profundo ku públiko Karibense i Latino. Diseñá komo un eksperensia di músika na nivel internashonal, e konsierto “Mejor Tarde Que Nunca” lo konta ku ofertanan elevá inkluyendo akseso na Golden Circle, bista den Prime Zone, loungenan VIP i paketenan premium.
Ku un produkshon na gran eskala i un enfoke riba kalidat, Moves Entertainment tin komo meta pa pone un punto di referensia nobo pa entretenimentu bibu den farándula lokal. E inisiativa di Moves Entertainment ta reflehá tambe un posishonamentu den turismo. En bes di enfoká solamente riba volúmen,ta pone énfasis riba atraé bishitantenan ku ta buska eventonan musikal di kalidat haltu i entretenimentu vibrante.
E aserkamentu aki ta sostené un oferta turístiko mas diverso i dinámiko, ekspandiendo e promoshon di Kòrsou mas ayá di su playanan renombrá i paisahenan kultural. Moves Entertainment ta gradisí fanátikonan pa e reakshon abrumador na momentu ku a lansa e proyekto. Karchinan pa e evento no ta na benta ainda. Mas detaye, inkluyendo informashon tokante pre-benta di karchi, lo wòrdu anunsiá pronto. Pa informashon adishonal, por fabor bishitá www.moves-entertainment.com
Prince Royce i Remeo Santos ta bai sakudí farándula di reino Hulandes.