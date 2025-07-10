Problema den bar ta  terminá den maltrato ku bòter

WILLEMSTAD—- E hòmber F. Guanipa Chirinos ( 1988) nase na Venezuela a presentá ayera den korte akusá di a maltratá un paisano di dje ku bòter na altura di un establesimentu riba Rooseveltweg.

Fiskal a akusá e Venezolano F. Guanipa Chirinos ku riba dia 16 di Yüni 2025 di lo a maltratá e víktima Valencia Ordonez hasiendo uso di un bòter kibra unda e víktima mester a sufri hinka nan tras di su garganta, kòrta a kara i orea i tambe diferente otro partinan na su kurpa. Ayera e akusado Guanipa Chirinos a kuminsá deklará ku Ministerio Públiko tine sera pòrnada ya ku tres hende e benta abou na suela i maltrat’é pero te ta sera awor. Segun e akusado e tin un herida asta na su frenta unda a dale ku bòter. Segun Guanipa Ordonez e dia ei e tabata den un establesimentu nokturno riba Rooseveltweg. Dado momento tabatin un hòmber basta fuma den e establesimentu ta molestiá e ku tabata huntu ku un amigu i dos dama. Durante bailamentu e hòmber fuma aki su èlebog mester a dale den su kara kual a pone ku e la pusha e hòmber fuma for di banda di dje. Einan mesora e bewaker a reakshoná i a saka e hòmber fuma pafó. E la sigui disfrutá di e ambiente te na momento ku e la kuminsá ripara ku a sera e porta di hèkwèrk na entrada. Einan e la opta pa bandoná e sitio pero pafó e la bin topa ku basta problema. Dado momento un hòmber a kue su amigu choka i e na su turno a bai yuda su amigu dor di kita e hòmber aki su man.

Tabata einan ku a manda un bòter riba de ku a dale na su frenta kousando un herida. Esaki a bira un konfrontashon loke a pone ku e la hañ’é ta kore bai for di e sitio. Segun e akusado un grupo di hòmber a sali su tras i a logra di yega serka di dje unda a push’é lag’é bai kai. Einan a kuminsá batié ku skòp manera ta un bala di futbòl e ta. Durante ku e tabata wòrdu maltratá e la logra poderá di un bòter kibra i a kuminsá zuai esaki pa stòp e maltrato. Dado momento e la tende hende ta grita pa stòp i ku polis ta yegando. Esaki a pone ku e grupo a stòp di maltrat’é i nan a bai. Tabata despues ku polis a detené e la bin tende ku e mester a hinka un hòmber ku bòter kual ta netamente e hòmber ku a dale ku bòter na su frente. Hues a mustra ku e víktima a deklará otro. E víktima a bisa ku nan tabata para pafó bèrdat di e establesimentu unda tabatin basta problema. E na su turno tabata trata di evitá bringamentu i na dado momento e akusado a kana yega serka ku un bòter i a dale kuné riba su kabes. Debí na e sla aki e la sufri un kòrta i kasi a bai flou. Mesora despues e la sali tras di esun ku a dale kual a trata di kore bai pero a bin kai. Einan enbèrdat e la yega serka i a dal e dos skòp pero despues a bai for di dje. Tabata ora e la bin bei e la hañ’é tur hinka. Fiskal a mustra ku por proba e kaso di maltrato unda a hasi uso di bòter. Tin vários grabashon unda ta mustra kon e akusado ta bai riba e víktima ku un bòter den su man durante di e konfrontashon. Tambe durante di e bringamentu e mes ta atmití di a kue un bòter i a zuai ku esaki pa trata di defendé su mes di esnan ku tabata maltrat’é. Fiskal a yega na un demanda di 24 luna inkondishonal. Hues a opta pa bai studia e kaso pa dia 13 di mei kuartu pa dos di atardi e dikta un sentensia..