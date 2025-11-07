Promé Minister a risibí representantenan di Airtron Carib

WILLEMSTAD, — Djaluna 3 novèmber 2025, Promé Minister Gilmar Pisas a risibí representantenan di e kompania Airtron Carib. Sr. Engels di Aqualectra tambe tabata presente durante e reunion informativo akí. Airtron Carib a duna un presentashon riba un sistema inovativo ku ta hasi ku airco por traha di forma mas inteligente i ekonómiko.

E teknologia lo por yuda edifisionan grandi manera hotel, supermerkado i restorant pa usa menos energia, sin pèrdè frialdat. Asina nan por spar gastu i yuda protehá nos medio ambiente. E enkuentro tabata masha agradabel i informativo. Na fin di e enkuentro a wòrdu akordá ku Aqualectra lo sigui tene kontakto ku e kompania Airtron Carib pa hasi pruebanan di e sistema na Kòrsou.