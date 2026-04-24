Promotornan na Hulanda atrobe man na kabes

HULANDA,—-For di Hulanda Vigilante Farándula a keda pone na altura ku tin algun promotor na kareda na momentu ku a bira konosí ku Gemente di Rotterdam no ke duna pèrmit pa e sitio “SunRise” por ópera,esta pa nan por pone fiesta i otro aktividat nan den e sitio menshoná.

Fuente a pone Vigilante Farándula na altura ku e wikènt aki mes,esta mañan agrupashon musikal “ICONS” i Jeon ku su banda kompleto mester a presentá den “SunRise”,pero na último ora promotor nan ku tin e fiesta a haña nan ta kambia di sitio i mañan “ICONS” i Jeon ta presentá den un sitio na Amsterdam ku ta hiba di nòmber “Imperial Venue”.

Tin mas fiesta i aktividat ku mester tuma lugá den “SunRise”,pero esaki nan tur ta bai tuma lugá den otro sitio. E disishon ku tin pone riba mesa na e momentu nan aki rondó di e sitio “SunRise”,ta hopi ferfelu i ku asta ta ser bisa ku hopi hende ta kere ku nan no ta mira ku tin speransa ku lo bai tin fiesta bi otro aktividat nan manera esaki tabata den “SunRise”.

Ta asina ku for di aña pasa Vigilante Farándula a partisipá e dicho informashon en kuestion,pero e tempu ei hopi hende na Hulanda a hari i asta hasi chèrchi di vigilante Farándula bisando ku loke ku a keda publiká den korant Vigilante su departamentu di farándula no ta kuadra ku realidat ni tampoko ku bèrdat. Awor algun luna despues e bèrdat a presentá den nan kara. Hopi hende ta balotá e forsa di informashon di Vigilante Farándula. Pero nan ta lubidá riba e lema ku ta bisa “Tempu ta e mihó maestro”.