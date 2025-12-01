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Protekshon p’e ámtenar ku a alertá riba iregularidat nunka a keda implementá

December 1, 2025 • 2 minüt pa lesa
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#nunka a keda implementá | #p’e ámtenar | #Protekshon
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