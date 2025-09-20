Protesta kontra imigrashon na Hulanda ta eskalá

DEN HAAG—Den sentro di Den Haag, manifestantenan a kibra bentananan di e ofisina di partido D66. Esaki despues ku un manifestashon kontra imigrashon riba Malieveld a sali for di man.

Disturbionan a resultá den bentananan kibrá na e ofisina na Lange Houtstraat i a sende un konteiner na kandela. Un bosero di D66 ta bisa ku ta altamente probabel ku niun hende no tabata den e edifisio e momentu ei.

Un grupo di manifestante a sali rumbo pa Binnenhof. Einan, e polis antidisturbio a tene nan leu for di e kompleho di parlamento.

Banda di mèrdia, un multitut di hende a reuní riba Malieveld pa protestá kontra e polítika di asilo aktual i pa mas bibienda. E protesta a eskala lihé. Un grupo di mas o menos 1.500 persona a blòkia e outopista A12. Esaki a resultá den konfrontashon entre polis i manifestantenan.

Piedra i bòter a keda tirá riba e polisnan. Tambe a sende un outo di polis na kandela. Polis a usa gas lagrimogeno pa plama e manifestantenan. E polis antidisturbio a usa kañon di awa. A12 a wòrdu habrí bèk despues.

E organisadó di e manifestashon a yama for di podium pa keda for di kaminda grandi i pa manifestá pasífikamente. Malieveld tabata e lugá designá pa e manifestashon.

E organisadó di e protesta, ku ta yama su mes Els Rechts, ta boga pa entre otro menos imigrashon.

Foto:

Outo di polis na kandela durante un manifestashon ku a sali for di man na Den Haag